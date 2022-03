Prasówka Stronie Śląskie 2.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Stroniu Śląskim nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Stronie Śląskie 2.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pogoda dopisuje, w Masywie Śnieżnika od kilku dni mamy piękną, słoneczną pogodę, która ma się utrzymać jeszcze przez co najmniej kilka dni. Pokrywa śnieżna wynosi w Masywie do 20 do 160 cm śniegu. To raj dla turystów, głównie tych kochających poruszanie się w śnieżnym puchu, poza szlakami. Kiedy w dolinach mamy już wiosnę my zapraszamy w Sudety Wschodnie na narty i rakiety śnieżne, nie pożałujecie.