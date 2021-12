Prasówka Stronie Śląskie 22.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Stroniu Śląskim nie minęło Cię nic ważnego

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozwolenie na warunkowe dopuszczenie do użytku szczepionki przeciw COVID-19 firmy Novavax. W związku z tym Komisja Europejska dopuściła ją do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Szczepionka o nazwie Nuvaxovid będzie dostępna dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat nowej szczepionki przeciw COVID-19.

Nie działa najnowszy portal rządu o Polskim Ładzie. Internauci się denerwują – „Zróbcie coś z tym”. Więcej w portfelach – tak nazywa się serwis rządowy o Polskim Ładzie, który miał swoją premierę 20 grudnia. Ministerstwo zapewnia, że to kompletny serwis zawierający wszystkie informacje dotyczące obszernych zmian wprowadzanych w Polsce od 1 stycznia 2022 roku. Niestety nie możemy tego potwierdzić, ani sprawdzić funkcjonalności serwisu, ponieważ portal nie działa. Zauważyli to także Internauci, nie zostawiając na Ministerstwie Finansów suchej nitki. Wystarczy przeczytać komentarze na Twitterze. Kiedy portal będzie działał? Ministerstwo skomentowało: historyczne poziomy zainteresowania.

Zbliżają się święta, czyli ten czas w roku, kiedy chętniej dzielimy się z innymi i otwieramy serca na drugiego człowieka. Angażujemy się w różne akcje, wspieramy zbiórki lub sami je organizujemy. To też czas, kiedy w wolontariacie pracowniczym kierowanym przez Fundację Orange dzieje się naprawdę dużo. Właśnie teraz, w całej Polsce działa blisko 1 200 wolontariuszy – pracowników Orange, którzy dwoją się i troją, żeby na twarzach dzieci z domów dziecka, ośrodków pieczy zastępczej czy szpitali zagościł uśmiech. Społecznicy pamiętają także o seniorach oraz wszystkich tych, do których Święty Mikołaj mógłby nie dotrzeć.

Magazyn National Geographic po raz kolejny opublikował zestawienie najważniejszych, najciekawszych, najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych zdjęć, wykonanych przez fotoreporterów w ciągu mijającego 2021 r. Fotografie podzielono na cztery kategorie: COVID, Klimat, Konflikty i Konserwacja. Przekonajcie się, jak wyglądał rok 2021 w obiektywie najlepszych fotografów na świecie.

Zobaczcie świąteczny czas uchwycony w ciągu ostatnich 100 lat na zdjęciach pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego. To wyjątkowe zdjęcia!

Uszka z kapustą i grzybami to pyszne pierożki podawane tradycyjnie do wigilijnego barszczu. Zaskocz swoich bliskich i na święta Bożego Narodzenia przygotuj samodzielnie domowe uszka. Wyjaśniamy, jak krok po kroku zrobić farsz i ulepić pierożki. Przekonaj się, jakie to proste! Wypróbuj nasz przepis na uszka do wigilijnego barszczu.