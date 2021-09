Prasówka Stronie Śląskie 23.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Stroniu Śląskim nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje wczorajszego dnia z czwartku

Prasówka Stronie Śląskie 23.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 NNW dziecka to pomoc w razie zachorowania na pneumokoki Jeśli Twoje dziecko chodzi do żłobka, przedszkola czy szkoły, doskonale wiesz, co oznacza początek jesieni – wraz z pierwszymi chłodami zaczyna się fala infekcji. Niestety czasem kończy się to poważnie – inwazyjną chorobą pneumokokową i pobytem w szpitalu. I tu z pomocą przychodzi ubezpieczenie w LINK4 NNW Dziecko, które chroni nie tylko od następstw nieszczęśliwych wypadków.

📢 USA: odkryto nowy wariant koronawirusa. R.1 ma zwiększoną odporność na przeciwciała, które dają szczepionki Odkryty w jednym z domów opieki społecznej w USA nowy wariant koronawirusa wykazuje "podwyższoną odporność” na przeciwciała generowane przez szczepionkę przeciw COVID-19.

📢 Polska-Europa-Przemiany. Zakończył się XI Kongres Polska Wielki Projekt 55 panelistów i moderatorów, 13 debat, 3 dni i tysiące uczestników – tak w liczbach wygląda zakończony w niedzielę 11. Kongres Polska Wielki Projekt, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Polska-Europa-Przemiany”.

Gdyby więcej kobiet było aktywnych zawodowo, problem braku pracowników mógłby zniknąć Na polskim rynku pracy brakuje pracowników, ale problem ten łatwo można rozwiązać. Wystarczy zachęcić kobiety do większej aktywności na rynku pracy. Jest o co zabiegać, bo do 2030 r. moglibyśmy pozyskać ponad 800 tys. nowych pracownic.

📢 Związek z orchidei obiecujący w terapii raka prostaty. Erianina ze storczyka Dendrobium chrysotoxum działa na różne stadia nowotworu Badacze z Australii odkryli leczniczy potencjał związku z orchidei w terapii raka prostaty. To erianina, która występuje w storczyku Dendrobium chrysotoxum. Roślina jest nie tylko popularnym kwiatem ozdobnym, ale też cenionym surowcem m.in. w tradycyjnej medycynie Chin. Działa przy tym nie tylko na wczesne stadia rozwoju nowotworu gruczołu krokowego, które są zależne od androgenów. Odkrycie to nadzieja dla pacjentów, wśród których co piąty nie jest podatny na standardowe leczenie.

