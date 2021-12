Prasówka Stronie Śląskie 23.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Stroniu Śląskim nie minęło Cię nic ważnego

Za chwilę wkroczymy w nowy rok, co wiemy jednak o tym, który za chwilę się skończy? 2021 rok przyniósł wiele zmian dla polskiego rolnictwa. Oprócz walki z ASF, koronawirusem czy ptasią grypą doszło do zmian w rządzie, rozbudowania europejskiej polityki rolnej oraz ustalenia różnych form wsparcia dla producentów i hodowców.

Święta to dla wielu osób trudny okres. Osoby samotne, które nie mają kontaktu z rodziną, czują się w tym czasie szczególnie opuszczone. Wśród ludzi, dla których Boże Narodzenie jest szczególnie trudne, znajdują się: seniorzy, osoby żyjące w skrajnej biedzie, członkowie rodzin wielodzietnych czy uchodźcy. Podpowiadamy, jak można im pomóc.

Nauka zdalna wróciła do szkół 20 grudnia 2021 i potrwa do 9 stycznia 2022 r. Ministerstwo Zdrowia podjęło taką decyzję ze względu na czwartą falę pandemii koronawirusa. Przedszkola i żłobki pozostają nadal otwarte. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapewnił jednak, że w styczniu wszystkie placówki mają wrócić do normalnego funkcjonowania. Po Nowym Roku rozpoczynają się także egzaminy zawodowe oraz ferie. Jakie są scenariusze końca nauki zdalnej w styczniu 2022 r.?