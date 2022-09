Prasówka Stronie Śląskie 9.09.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Stroniu Śląskim nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09, w Stroniu Śląskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zmarła Elżbieta II. Brytyjska królowa miała 96 lat. Rządziła od ponad 70”?

Prasówka Stronie Śląskie 9.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zmarła Elżbieta II. Brytyjska królowa miała 96 lat. Rządziła od ponad 70 Kończy się pewna epoka. 8 września zmarła królowa Elżbieta II, władczyni Zjednoczonego Królestwa.

📢 Dawny szpital dziecięcy w Wałbrzychu od środka - strzykawki, kaplica i stół do sekcji zwłok [ARCHIWALNE ZDJĘCIA, FILMY] Pisaliśmy dziś na temat próby sprzedaży dawnego kompleksu szpitalu dziecięcego przy ul. Moniuszki w wałbrzyskiej dzielnicy Gaj. Właściciel, prywatny przedsiębiorca z Wałbrzycha, teren odkrzaczył i przygotował zabudowane działki do sprzedaży. Przypominamy, że ten ponad dwuhektarowy teren był w początkowych latach XXI w. celem dzikich "eksploracji" i "urbexu" nim zapanowała moda na to niebezpieczne zajęcie. Prezentujemy filmy z tych dzikich eksploracji oraz historyczne zdjęcia użyczone nam przez Czytelników z "eksploracji" z 2014 roku.

📢 Apple Watch 8 i Apple Watch Ultra - co nowego? Ceny w Polsce, modele i kolory najnowszych zegarków od Apple. Który Apple Watch wybrać? W środę, 7 września, Apple zorganizowało swoją najważniejszą konferencję w 2022 roku. Podczas niej gigant z Cupertino zaprezentował nowe modele swojego zegarka, czyli smartwatcha Apple Watch 8. Pojawił się również zupełnie nowy model urządzenia, przeznaczony dla wyczynowych sportowców - Apple Watch Ultra. Zobacz, co nowego i ile kosztują nowe zegarki.

Prasówka 9.09 Stronie Śląskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Stroniu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czy czeka nas paraliż na trasie kolejowej Wrocław - Jelenia Góra? Tunel koło Janowic Wielkich będze przebudowany nowatorską technologią Za trochę ponad rok pociągi jadące trasą kolejową Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra nie będą musiały za bardzo zwalniać przejeżdżając przez stary, XIX wieczny, tunel znajdujący się w pobliżu miejscowości Trzcińsko, w gminie Janowice Wielkie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały właśnie umowę na przebudowę tego obiektu. Ma być do tego użyta technologia, jakiej w Polsce jeszcze nie było! Znamy szczegóły tej inwestycji.

📢 Borowik też może być trujący lub niejadalny! Jakie borowiki zbierać, a na jakie uważać? Zobacz, z czym można pomylić jadalne borowiki Kiedy mówimy „borowik”, przeważnie myślimy „prawdziwek”. Jednak te grzyby mają znacznie więcej gatunków. Niektóre, jak borowik ceglastopory, są jadalne, inne – niejadalne, a istnieje też borowik trujący, czyli szatański. Radzimy, na co zwrócić uwagę, zbierając borowiki i które lepiej omijać z daleka, bo mogą nam zaszkodzić. 📢 Najnowsza kampania Jenny Fairy Records już jest! „Caliente, Caliente” wybrzmiewają hiszpańskie rytmy, które zapowiadają naprawdę gorący sezon. Tej jesieni będziemy tańczyć do nut Jenny Fairy Records, które zabiorą nas w modową podróż w czasie. W kolekcji marki na sezon jesień/zima 2022 znajdziecie torebki, w cenie już od 69,99 zł oraz modne botki – od 99,99 zł!

📢 Powstanie nie tylko Wiedźmin 4, ale cała nowa trylogia Wiedźmińska. CD Projekt RED ujawnia plany na przyszłość Jakiś czas temu wieści o powstawaniu kolejnej, dużej odsłony Wiedźmina od CD Projekt RED rozeszły się ogromnym echem po całym internecie. Nic dziwnego - trylogia i przygodach Geralta produkcji polskiego studia to genialne gry. Jednak okazuje się, że powstaje nie tylko tzw. "Wiedźmin 4", ale również zapoczątkuje on całą nową trylogię. Zobacz, co wiemy. 📢 Gdzie na urlop jesienią? Najpopularniejsze miejsca w Polsce na wypoczynek pod koniec 2022 roku Chociaż w części kraju pogoda nadal dopisuje, w powietrzu czuć już chłodny powiew jesieni. Niektórzy, wyczuwając zmianę pogody i obniżenie nastroju, planują już ciekawe podróże. Tym, którzy nie myśleli wcześniej o takim rozwiązaniu podpowiadamy, gdzie wybrać się na urlop jesienią. Jakie są najpopularniejsze miejsca w Polsce na wypoczynek pod koniec 2022 roku?

📢 Koloryzacje włosów, przy których nie widać odrostów. Flamboyage, ombre, sombre – fryzury, których nie trzeba odświeżać co miesiąc Farbowanie włosów to popularny zabieg fryzjerski, który nie tylko nadaje im głębie koloru, ale również ukrywa siwe włosy. Efektem ubocznych niektórych koloryzacji jest dosyć szybki odrost, co zmusza wiele kobiet do powtórzenia farbowania już po miesiącu. Przedstawiamy super modne koloryzacje, na których nie widać odrostów. 📢 Licytacje komornicze nieruchomości odżyły po pandemii. Eksperci radzą: zamów nową wycenę mieszkania, a sporo zyskasz Licytacje komornicze nieruchomości dłużników były zablokowane przez dwa lata na mocy pandemicznych przepisów. Teraz komornicy nadrabiają zaległości. Eksperci podpowiadają, iż w przypadku takiej „zaległej” licytacji warto jeszcze raz wykonać wycenę mieszkania czy domu. Opłaca się to zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom, gdyż w międzyczasie wartość nieruchomości mogła znacząco wzrosnąć.

📢 Dzień Otwarty Kopalni Gabra w Braszowicach. Zapraszamy na festyn! Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy zapraszają w najbliższą sobotę (10 września) do Braszowic. W godz. 10.00 - 16.00 odbędzie się Dzień Otwarty w należącej do KSS Bartnica Kopalni Gabra Braszowice. 📢 iPhone 14, Plus, Pro, Max - co nowego? Ceny w Polsce, modele i kolory najnowszych smartfonów od Apple. Który iPhone wybrać? W środę, 7 września, Apple zorganizowało swoją najważniejszą konferencję w 2022 roku. Podczas niej gigant z Cupertino zaprezentował nowe modele swojego flagowego produktu, czyli iPhone'a 14. Oczywiście, pojawił się on w kilku różnych wariantach, które nieco się od siebie różnią - zarówno w funkcjonalności, jak i w cenie. Zobacz, co nowego i ile kosztują nowe iPhone'y.

📢 Na remont oszczędzamy nawet ponad dwa lata. Co 10. z nas bierze na ten cel kredyt gotówkowy. Nie pomagają rosnące ceny materiałów Remont nie jest dziś tani – za same materiały budowlane płacimy średnio o 30 proc. więcej niż przed rokiem. Z powodu drożyzny na rynku styropianu i wełny mineralnej szczególnie dużo kosztuje termomodernizacja. Mimo to remontujemy domy i mieszkania chętnie, najczęściej z własnych oszczędności. Jak jednak wynika z badania Grupy Atlas, aż 10 proc. remontujących wspiera się kredytem gotówkowym, a są i tacy, którzy biorą na ten cel kredyt hipoteczny.

📢 Takie są objawy nadmiaru sodu w organizmie. Jeśli często solisz potrawy, nie bagatelizuj tych sygnałów! Sprawdź, co powinno zaniepokoić Sód to bardzo ważny pierwiastek, który odpowiada przede wszystkim na utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej w organizmie, a także prawidłową pracę układu nerwowego i mięśni. Niestety, gdy spożycie produktów solonych jest zbyt wysokie, może dojść do nadmiernego stężenia tego pierwiastka w organizmie i rozwoju hipernatremii. Pierwsze symptomy zbyt wysokiego poziomu sodu we krwi bywają niespecyficzne, dlatego łatwo pomylić je z przemęczeniem lub przewlekłym stresem. Podpowiadamy, jakie objawy mogą świadczyć o nadmiernej ilości sodu w organizmie. 📢 Długi weekend, przerwa świąteczna, ferie. Kiedy są dni wolne w roku szkolnym 2022/23? Kiedy wziąć urlop, by podróżować razem z dziećmi? Długi weekend, przerwa świąteczna, ferie zimowe czy majówka to świetne okazje, by wybrać się gdzieś z całą rodziną i cieszyć odkrywaniem Polski razem z dziećmi. Warto wiedzieć, kiedy są dni wolne w roku szkolnym 2022/23 – dzięki temu łatwo będzie zaplanować urlop tak, by wyruszyć na dłuższą wycieczkę razem z dziećmi. Przedstawiamy pełne kalendarium dni wolnych od szkoły i pracy między wrześniem 2022 a czerwcem 2023.

📢 Zaburzenia widzenia u dzieci w wieku szkolnym nie są rzadkością i mogą mieć wpływ na ich naukę. Zobacz, jak zadbać o wzrok najmłodszych Zaburzenia widzenia u dzieci mogą się objawiać w różny sposób. Do najczęstszych należą częste bóle głowy i zmęczenie oczu. Nie można bagatelizować nawet tych z pozoru błahych sygnałów, bo dobry wzrok jest jednym z kluczowych elementów w nauce, a jego pogorszenie powodem problemów w szkole. Podpowiadamy, jak zadbać o wzrok u najmłodszych i jakie dobre nawyki wdrożyć na co dzień. 📢 Koncert Zespołu DAGADANA w Oleśnicy. Bilety w sprzedaży! Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy zaprasza 17 września o godzinie 18.00 na koncert ZESPOŁU DAGADANA, który odbędzie się w ramach XXV Dni Europy. DAGADANA jako jedyny zespół z Polski i Ukrainy zagrał w 2019 roku na legendarnym Glastonbury Festival. Koncertowali w 26 krajach. Na tratwie, w kopalni, na pustyni, na największym festiwalu w Ameryce Południowej a także podczas wielu tournée w Chinach.

📢 Powstaje nowa wiata w Górach Sowich. Turyści odpoczną w niej nad Przełęczą Jugowską Nad Przełęczą Jugowską powstaje nowa wiata. Wewnątrz będą zamontowane szerokie ławy, na których będzie można przenocować. Ukończenie budowy jest planowane na koniec września 2022. Nadleśnictwo Jugów planuje jeszcze jedną taką inwestycję w tym roku. 📢 Nowe iPhone'y, Apple Watche i słuchawki AirPods zostały oficjalnie zaprezentowane. Podsumowanie konferencji Apple W środę, 7 września, Apple zorganizowało swoją najważniejszą konferencję w 2022 roku. Podczas niej gigant z Cupertino zaprezentował przede wszystkim swój najnowszy flagowy produkt - czyli iPhone'a 14, w kilku różnych wariantach. Pokazano również zupełnie nowe zegarki Apple Watch oraz przedstawiono słuchawki AirPods 2. Zobacz, co ujawniono.

📢 Punkty karne. Chcesz zredukować punkty karne? Lepiej się pospiesz! W związku z likwidacją od 17 września br. szkoleń redukujących punkty karne, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na notują coraz większe zainteresowanie kursami. W niektórych WORD-ach jest to czterokrotny wzrost liczby chętnych.

