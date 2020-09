Przegląd prasy 1.09.2020 Stronie Śląskie, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Stronia Śląskiego

Większość szkół i przedszkoli mimo pandemii zostanie otwarta 1 września. Rozpoczęcie roku szkolnego i decyzja o powrocie do szkół tradycyjnie, choć na nieco zmienionych zasadach budzi wiele sprzecznych emocji. Ekspert przewiduje, kiedy może wrócić zdalne nauczanie w szkołach. Czytaj!

Zasiłek dla bezrobotnych poszedł w górę, ale nadal wypadamy słabo na tle innych krajów. Pod względem stopy zastąpienia ostatniej pensji daleko jest nam do europejskiej czołówki. Przekonaj się, jaki procent ostatniej pensji stanowi zasiłek dla bezrobotnych za granicą.

Szkoły będą musiały najpierw przetrwać pierwsze tygodnie tego trudnego roku szkolnego - mówi Marcin Samsel, ekspert zarządzania kryzysowego, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

Przyczyną ciężkich powikłań COVID-19 nie są same szkody wyrządzone w organizmie przez koronawirusa. Stan pacjentów gwałtownie pogarsza się w sytuacji, gdy stan zapalny w ustroju wymyka się spod kontroli i rozszerza na kolejne układy. To tzw. burza cytokin, gdy nie działa większość terapii stosowanych na wcześniejszych etapach choroby. Do tej pory lekarze nie wiedzieli, jak ją zatrzymać. Na szczęście istnieje stosowany już lek o takim działaniu!