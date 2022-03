Przegląd prasy 16.03.2022 Stronie Śląskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Stronia Śląskiego

Bratki to jedne z pierwszych wiosennych kwiatów, które mogą się pojawić na naszych balkonach, tarasach i w ogrodach. Mają przeróżne kolory, są wytrzymałe na zimno, tolerują różne warunki. Na ich uprawę może się zdecydować nawet seryjny „zabójca kwiatów”, jednak o bratkach warto co nieco wiedzieć. Podpowiadamy, jak uprawiać te kwiaty już od wczesnej wiosny.

Co teraz pyli? Jeśli jesteś alergikiem jest to dla Ciebie bardzo ważna informacja. W okresie pyleń alergicy muszą zwracać szczególną uwagę na pogodę. Sprawdź kalendarz pyleń oraz monitoruj stale prognozę pogody, by móc lepiej wykorzystać czas w okresie alergicznym. Jaka będzie pogoda w najbliższym czasie w Stroniu Śląskim?