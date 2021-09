Przegląd prasy 22.09.2021 Stronie Śląskie, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Stronia Śląskiego

Klarę Williams, wrocławską aktorkę, możemy podziwiać w polsatowskim szoł "Twoja twarz brzmi znajomo. Klara znana jest m.in. z filmów "Mistrz", "Sługi boże", czy "Fuga". Teraz, dzięki TV, zyska nowych fanów. Mało jednak kto wie, że prywatnie ta młodziutka aktorka (29 lat) jest siostrzenicą... premiera Mateusza Morawieckiego. Jej mama to Anna Morawiecka, siostra premiera, a tatą jest Jarosław Broda, były szef wydziału kultury we wrocławskim magistracie, który obecnie pracuje w Radiu Wrocław. Zobaczcie zdjęcia Klary Williams z jej Instagrama i trzymajcie za nią kciuki w polsatowskim szoł. Ma dziewczyna talent!

Niebawem zaczną obowiązywać nowe przepisy, które zniosą obowiązek drukowania paragonów. Co to oznacza dla klientów? Sprzedawca nie będzie musiał drukować i wydawać klientowi do ręki dowodu zakupu. W zamian kupujący otrzyma paragon w formie SMSa na swój telefon... lub na adres e-mail. E-paragony nadchodzą!