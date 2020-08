Przegląd prasy 26.08.2020 Stronie Śląskie, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Stronia Śląskiego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.08.2020, w Stroniu Śląskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kilkanaście tysięcy złotych miesięczne w tym zawodzie to norma. "Im węższa specjalizacja tym wyższe zarobki"”?

Prasówka Stronie Śląskie 26.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kilkanaście tysięcy złotych miesięczne w tym zawodzie to norma. "Im węższa specjalizacja tym wyższe zarobki" Przez pandemię znacznie wzrosła liczba ogłoszeń dla pracowników z branży IT. Obecnie pomimo sytuacji pandemicznej i niepewnej gospodarki, pracownicy IT dyktują warunki pracodawcom. - Mediana najniższych oferowanych zarobków w branży IT w 2020 roku wyniosła 12 tys. zł, co jest kwotą o 2 tys. zł wyższą niż w analogicznym okresie. Najwyższe oferty natomiast były w granicach nawet 17 tys. zł- tłumaczy w rozmowie z Andrzej Wach prezes Bonair S.A. 📢 Początek roku szkolnego. Wracają dodatkowe zasiłki opiekuńcze. MEN luzuje zasady sanitarne Rodzice, którzy muszą opiekować się dziećmi ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach z powodu pandemii, mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. - Będzie on przyznawany do 20 września – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Z kolei szef MEN Dariusz Piontkowski wyjaśnił jak od 1 września będą funkcjonowały szkoły i przedszkola..

📢 Te psy nie linieją! Masz alergię albo nie lubisz sprzątać? Te rasy psów są dla ciebie. Psy z włosami idealne dla alergików Nie wszystkie psy linieją! Jeśli więc marzysz o własnym psiaku, ale przeraża cię myśl o zalegających w każdym kącie mieszkania kłębkach sierści, wcale nie musisz rezygnować z marzenia. Możesz także mieć psa, gdy jesteś alergikiem – psy z włosami, które nie wypadają tak często, jak u innych ras, to najlepsze rozwiązanie dla osób z alergią. Zobacz, które rasy psów nie linieją! 📢 Nowa nawierzchnia na ulicy Wrzosowej w Bardzie Na ulicy Wrzosowej w Bardzie realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie".

📢 Sąsiedzi przypadkiem pomogli w skonfiskowaniu kilku tysięcy porcji amfetaminy 39-latek z Ząbkowic Śląskich wykonywał samodzielne naprawy blacharskie w swoim samochodzie. Uderzał przy tym w karoserię auta tak głośno, że postronne osoby myślały, że są to strzały z broni palnej. Na miejsce pojechało aż czterech wrocławskich wywiadowców. Strzały się nie potwierdziły, ale mundurowi ujawnili w samochodzie i w garażu mężczyzny kilka tysięcy porcji amfetaminy.

📢 Last Minute Summer Festival już we wrześniu! Spotkajmy się we Wrocławiu! Tegoroczne lato pozostawia wielki niedosyt muzycznych imprez plenerowych. Największe festiwale zostały odwołane bądź przeniesione do sieci, ale wszyscy zgodzimy się, że to nie to samo. 📢 Zakaz lotów od 1 września. Z tych państw nie polecimy do Polski [LISTA] Rząd nie zdecyduje się na poszerzenie od środy listy krajów objętych zakazem lotów, ma to nastąpić dopiero za tydzień, 1 września - czytamy na Polsatnews.pl. Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski.

