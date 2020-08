Przegląd prasy 27.08.2020 Stronie Śląskie, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Stronia Śląskiego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.08.2020, w Stroniu Śląskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób”?

Prasówka Stronie Śląskie 27.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów. 📢 Nowy trend na TikToku. Internauci udają ofiary Holokaustu w rytm muzyki pop. Muzeum Auschwitz: "Niektóre filmy przekraczają granicę" Skandaliczny trend opanował platformę społecznościową TikTok, z której w znacznej mierze korzysta młode pokolenie. Tym razem "twórcy" wcielają się... w ofiary Holokaustu, które z zaświatów opowiadają swoje historie. Młodzi ludzie poddani charakteryzacji, udają więźniów obozu koncentracyjnego. W sprawie głos zabrało już Muzeum Auschwitz.

📢 Record Store Day 29 sierpnia 2020. Z tej okazji premiera winyla "Szprycer" Taco Hemingway'a. W Polsce bierze udział ponad 30 sklepów [LISTA] Record Store Day to święto. W tym roku przy okazji pierwszej części RSD już 29 sierpnia 2020 r. premiera płyty winylowej "Szprycer" Taco Hemingway'a. 📢 Dzieci zarażają koronawirusem mocniej niż dorośli! Co to oznacza dla uczniów, rodziców i nauczycieli przed powrotem do szkół? Najnowsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że dzieci mogą zarażać koronawirusem w dużo większym stopniu niż dorośli. Poziom wirusa w ich organizmie jest bowiem wyższy niż u dorosłych ciężko chorujących na COVID-19! Tymczasem uczniowie w całej Polsce szykują się do powrotu do szkół. Jak dyrektorzy przygotowują swoje placówki na otwarcie? I czy rodzice poślą do nich swoje pociechy?

📢 Zarząd powiatowy PO: "został popełniony błąd" Zarząd powiatowy Platformy Obywatelskiej opublikował oświadczenie dotyczące ostatnich wydarzeń na scenie politycznej w Polsce. Członkowie PO jednogłośnie przyjęli jego treść, w którym wyczytać możemy m.in. "że został popełniony błąd przy poparciu projektu ustawy PIS w sprawie podwyżek.". Przeczytajcie! 📢 Nie będzie obowiązku noszenia maseczek w szkołach. Jest decyzja ministra Nie zostanie wprowadzone zalecenie, aby obowiązkowo w każdej szkole, w miejscach wspólnych, wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele musieli nosić osłonę nosa i ust – przekazał w czwartek na antenie Polskiego Radia szef MEN Dariusz Piontkowski.

📢 Z czym zestawiać denim? Poznaj porady eksperta i stwórz jeansową stylizację Żeby stworzyć dobrą jeansową stylizację wystarczy znajomość kilku prostych zasad. Z czym zestawiać denim radzi dekoratorka BIG STAR Marlena Kaczmarz.

📢 Styl casual: denim do pracy, na weekend i imprezę. Z czym go łączyć i jakie modele wybrać? Jeans to nie tylko klasyka i baza stylizacji. Kolory, modele stylizowane na minione dekady i przetarcia pozwalają wyrazić indywidualny styl i zadać szyku, także po godzinach. 📢 Mariusz Stojanowski przebiegnie maraton, żeby pomóc Julii Kuczale Maratończyk i nałogowy biegacz. Mariusza Stojanowskiego najczęściej można spotkać podczas treningu. Biega niemal codziennie, odnosząc przy tym spore sukcesy. Tym razem postanowił wykorzystać swoją pasję, żeby pomóc. Już 5 września przebiegnie maraton urokliwą Autostradą Sudecką, żeby zebrać środki na leczenie Julii Kuczały z Radkowa. 📢 Szczepienie przeciw grypie będzie refundowane. Jaka jest cena szczepionki i kto skorzysta? Dlaczego warto się szczepić przeciw grypie Szczepionki przeciw grypie dla dzieci i seniorów znalazły się na obowiązującej od września liście leków refundowanych. Zabezpieczenie się przed grypą będzie miało tej jesieni szczególne znaczenie, bo sezon zachorowań na nią może pokryć się z drugą falą koronawirusa.

📢 Gmina Kłodzko z aplikacją dla mieszkańców Najważniejsze informacje, ciekawostki kulturalne czy alerty. To wszystko można znaleźć w nowej aplikacji gminy Kłodzko. Jak ją pobrać? Wystarczy tradycyjnie wejść w Sklep Google Play i pobrać aplikację pn. Gmina Kłodzko. Znajdziecie tam Państwo najważniejsze newsy, alerty, ciekawostki kulturalne oraz wiele innych interesujących tematów. Aplikacja będzie systematycznie uzupełniana, ale już dziś zachęcamy do pobrania jej na swoje smartfony.

📢 Kilkanaście tysięcy złotych miesięczne w tym zawodzie to norma. "Im węższa specjalizacja tym wyższe zarobki" Przez pandemię znacznie wzrosła liczba ogłoszeń dla pracowników z branży IT. Obecnie pomimo sytuacji pandemicznej i niepewnej gospodarki, pracownicy IT dyktują warunki pracodawcom. - Mediana najniższych oferowanych zarobków w branży IT w 2020 roku wyniosła 12 tys. zł, co jest kwotą o 2 tys. zł wyższą niż w analogicznym okresie. Najwyższe oferty natomiast były w granicach nawet 17 tys. zł- tłumaczy w rozmowie z AIP Daniel Olejniczak, wiceprezes Bonair S.A.

