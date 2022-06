Przegląd prasy 28.06.2022 Stronie Śląskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Stronia Śląskiego

Owoce i warzywa powinny stanowić podstawę naszego letniego menu. Mogą być bazą do przygotowania lekkostrawnych sałatek, chłodników, koktajli i deserów, a także dodatkiem do porannych owsianek. Dostarczą do naszego organizmu nie tylko bezcenne witaminy i składniki mineralne, ale dodatkowo go nawodnią. Jest to szczególnie ważne, gdy na dworze panują wysokie temperatury. Sprawdź, które owoce dostarczą najwięcej wody i w naturalny sposób schłodzą i orzeźwią nasz organizm.