Przegląd prasy z tygodnia 17.03.2024. Co działo się w Stroniu Śląskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Stronie Śląskie, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

"Zagrajmy w berka" to nowa produkcja wałbrzyskiej grupy SILENTlive, tym razem męski skład wsparła Maja Klasik. 14 marca 2024 w 16. rocznicę powstania grupy, w sieci zadebiutował ten pierwszy singiel zwiastujący nadejście trzeciego studyjnego grupy. Kto tęskni do klasycznego rockowego brzmienia i przemyślanego tekstu z odniesieniami do współczesności, ten powinien posłuchać.

Pogoda dzisiaj wyjątkowo dopisuje w regionie wrocławskim. To doskonały moment, aby wybrać się na spacer w promieniach już prawie wiosennego słońca. A podczas takiego spaceru w okolicy Stawów Milickich, można natknąć się na takie urocze, futerkowe zwierzę. Zdaniem ekolożki z Milicza to norka amerykańska, zdaniem spacerowiczów wydra europejska.