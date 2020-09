Przegląd sierpnia 2020 w Stroniu Śląskim, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Stronia Śląskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te psy nie linieją! Masz alergię albo nie lubisz sprzątać? Te rasy psów są stworzone dla ciebie. Psy z włosami są idealne dla alergików”?

Przegląd sierpnia 2020 w Stroniu Śląskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularnych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te psy nie linieją! Masz alergię albo nie lubisz sprzątać? Te rasy psów są stworzone dla ciebie. Psy z włosami są idealne dla alergików Nie wszystkie psy linieją! Jeśli więc marzysz o własnym psiaku, ale przeraża cię myśl o zalegających w każdym kącie mieszkania kłębkach sierści, wcale nie musisz rezygnować z marzenia. Możesz także mieć psa, gdy jesteś alergikiem – psy z włosami, które nie wypadają tak często, jak u innych ras, to najlepsze rozwiązanie dla osób z alergią. Zobacz, które rasy psów nie linieją! 📢 Te stacje benzynowe bardzo źle wypadły w raporcie UOKiK. Sprawdź, gdzie jest „chrzczone" paliwo i LPG Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował raport z kontroli stacji paliw. Okazuje się, że w Polsce wciąż działają stacje benzynowe, które sprzedają tzw. „chrzczone" paliwo – czyli takie, które nie spełnia wymaganych norm. Gdzie lepiej nie tankować? Zobacz listę stacji paliw, które źle wypadły w trakcie kontroli.

📢 Powrót do szkoły 1 września 2020: 10 zasad dla uczniów, które mogą pomóc uchronić się przed zakażeniem koronawirusem w szkole Nowy rok szkolny 2020/2021 już za kilka dni. Od 1 września 2020 r. uczniowie powinni zacząć naukę w szkołach. Zdaniem MEN i GIS dziesięć zasad pozwoli ograniczyć uczniom ryzyko zachorowania na koronawirusa.

📢 Temperatura wody w Bałtyku dziś (01.09). Sprawdź, gdzie teraz warto wybrać się nad morze 🏖️ Szukasz informacji o temperaturze wody w Bałtyku? Teraz jesteś w dobrym miejscu. Na bieżąco sprawdzamy informacje zarówno o aktualnej temperaturze morza, prędkości wiatru na kąpielisku, jak i o temperaturze powietrza nad morzem. Sprawdź, jaka jest dzisiaj (1.09.2020) temperatura wody w Bałtyku na popularnych kąpieliskach i wybierz się popływać tam, gdzie będzie najprzyjemniej.

📢 Brak prądu w Stroniu Śląskim. Gdzie 1.09 mogą być przerwy w dostawie prądu? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Stroniu Śląskim 1.09? Pokazujemy spis miejsc, w których może zabraknąć prądu 1.09. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenia prądu w twoim mieście. Brak prądu w domu może budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Strefy żółte i czerwone COVID-19. Lista powiatów. Jest też "lista ostrzegawcza". Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Niektóre powiaty, gdzie obostrzenia przyniosły efekty, zostały zastąpione przez inne, w których sytuacja pogorszyła się. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też specjalną "listę ostrzegawczą". 📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał. 📢 Dentysta: kolejki NFZ Stronie Śląskie. Ile trzeba czekać na wizytę do Dentysty w Stroniu Śląskim? Zwykle na wizytę u specjalisty trzeba sporo czekać. Jak długo trzeba czekać na termin do Dentysty w Stroniu Śląskim? Sprawdź naszą listę, by dowiedzieć się, gdzie na wizytę do Dentysty w Stroniu Śląskim czeka się najkrócej. Nie czekaj na wizytę do Dentysty dłużej niż to konieczne.

📢 Wypadek na drodze Parku Narodowym Gór Stołowych Do groźnego wypadku doszło w środę chwilę po godzinie 11 na drodze prowadzącej z Kudowy-Zdroju do Parku Narodowego Gór Stołowych. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, poszkodowana jest jedna osoba, która trafiła do szpitala. Droga była zablokowana do późnych godzin popołudniowych, a władze Parku Narodowego proponowały objazd przez Łężyce. 📢 XV Dni Twierdzy Kłodzko za nami. Zobacz, jak wyglądały! W miniony weekend na Twierdzy Kłodzko było głośno. A wszystko za sprawą XV Dni Twierdzy Kłodzko. Zobacz, jak wyglądało to święto! 📢 Gigantyczne korki na autostradzie A4. Ludzie utknęli w 40-stopniowym upale, drogowcy rozdają wodę Kierowcy, którzy wybrali się dziś w podróż autostradą A4, trafili do piekła. Z nieba leje się żar, a droga jest zakorkowana na wielu odcinkach. Przeczytajcie poniżej.

📢 Imieniny Cyriaka. Kiedy są imieniny Cyriaka? Najbliższe imieniny wypadają 8.08. Życzenia imieninowe dla Cyriaka Kiedy wypadają imieniny Cyriaka? Imieniny Cyriaka obchodzimy 16 marca, 5 sierpnia, 8 sierpnia, 12 października. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 8.08. Co oznacza imię Cyriak? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Cyriaka. Czy znasz kogoś o tym imieniu? 📢 Koronawirus. Oto lista powiatów, w których wracają obostrzenia [MAPA] Poznaliśmy szczegóły przywracania obostrzeń na terenie naszego kraju. Polska została podzielona na "czerwone", "żółte" i "zielone" powiaty. Co to oznacza? 📢 Czescy wolontariusze wykosili niezwykle cenną łąkę Wczoraj czescy wolontariusze i członkowie Czeskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody z Jaromierza wykaszali niezwykle cenną łąkę, która znajduje się na terenie Nadleśnictwa Zdroje w okolicach Dusznik-Zdroju..

📢 Miss Dolnego Śląska 2020. Półfinalistki w bikini [FILMY] - Część II To już ostatnia prosta przed finałem tegorocznej edycji konkursu Miss Dolnego Śląska, która odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu. O tym, które kandydatki do tytułu wejdą do finału, przekonamy się 6 sierpnia. Zobaczcie filmiki, na których prezentują swoje wdzięki, klikając w zdjęcie powyżej. Widzicie wśród nich przyszłą Miss Dolnego Śląska 2020? 📢 Miss Dolnego Śląska 2020. Półfinalistki w bikini [FILMY] - Część I To już ostatnia prosta przed finałem tegorocznej edycji konkursu Miss Dolnego Śląska, która odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu. O tym, które kandydatki do tytułu wejdą do finału, przekonamy się 6 sierpnia. Zobaczcie filmiki, na których prezentują swoje wdzięki, klikając w zdjęcie powyżej. Widzicie wśród nich przyszłą Miss Dolnego Śląska 2020?

