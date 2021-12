Przegląd tygodnia z 19.12.2021 w Stroniu Śląskim. Najważniejsze wydarzenia od 12.12 do 18.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Stronie Śląskie, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w okolicy Stronia Śląskiego? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeśli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać w okolicy Stronia Śląskiego na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy trasy w odległości do 32 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Gościsz przy stole wegetarianina, wegana, alergika? A może wybierasz roślinną dietę? Tradycyjne świąteczne potrawy bez produktów zwierzęcych wciąż są pyszne, a przy tym zdrowsze niż w klasycznym wydaniu. Sprawdź, jakie zamienniki wędlin, mleka, serów i jajek wybrać do wigilijnych i bożonarodzeniowych potraw i jak łatwo przygotować roślinne Święta!