Rowerem do 2 km od Stronia Śląskiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową ze Stronia Śląskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 15 - 16 stycznia wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Stronia Śląskiego warto sprawdzić w weekend 15 - 16 stycznia.

Trasy rowerowe w pobliżu Stronia Śląskiego We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Stroniu Śląskim ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Stroniu Śląskim ma być 2°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Lesica Stopień trudności: 2

Dystans: 93,67 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 531 m

Suma podjazdów: 1 455 m

Suma zjazdów: 1 438 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego Dziś wyruszam w poszukiwaniu kolejnego kamiennego krzyża . Tym razem Lesica . Mała wioska koło Międzylesia . W tej okolicy w lesie stoi kolejny taki krzyż . Do Lesicy docieram dość szybko . W samej wiosce jest tablica informacyjna na której jako jedna z atrakcji znajduje się wspomniany krzyż . Niestety trudno znaleźć tu kogoś kto wskazałby to miejsce . Jadę więc powoli i szukam jakiś znaków . Dobrze ,że krzyż jest naprawdę duży i przy dużej uwadze widoczny z drogi .

Jest to jeden z ładniejszych krzyży pokutnych , w miejscu którym stoi robi naprawdę duże wrażenie .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy wypad do Nysy czesko-polskim pograniczem Stopień trudności: 2

Dystans: 116,38 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 474 m

Suma podjazdów: 1 174 m

Suma zjazdów: 1 153 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego

Tradycyjny już wypad do Nysy. Ciągle poszukuję nowych ścieżek. Tym razem podjechałem prawie do Mikulovic (Głuchołazy). Troszkę zaskoczyło mnie miasto z tej strony. Co prawda w Nysie przybywa ścieżek rowerowych, ale jak się już wjedzie na obwodnicę, to trzeba poruszać się w ulicznym ruchu. I jak zwykle wizyta w dawnej szkole. Zdążyłem na zakończenie roku szkolnego. I tu jakby czas się zatrzymał.

Wracam trochę inną, dobrze znaną mi drogą, chociaż fragmenty trasy ciągle nowe.

Lubię jeździć po czeskiej stronie, te malutkie miejscowości mają swój klimacik. Odnowione z pietyzmem stare budynki i malutkie restauracje.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Biskupia Kopa Stopień trudności: 2

Dystans: 140,59 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 681 m

Suma podjazdów: 1 818 m

Suma zjazdów: 1 819 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Cel był w zasadzie jasno określony , Sowia Góra albo Biskupia Kopia , tu i tu jest wieża widokowa , tu i tu trzeba się troszkę pomęczyć aby wjechać rowerem na szczyt.

W końcu wybór padł na Biskupią Kopę , byłem tam ostatnio dwa lata temu , trasa jest malownicza a szczyt godny ponownego zdobycia.

Trasa wiedzie przez Przełęcz Starogierałtowską , na której dziś oprócz stojących jeszcze rzeźb spotkałem dwoje młodych czechów , którzy noc spędzili na granicy w maleńkim namiocie.

Dalej droga wiedzie w kierunku miejscowości Żulova i Cerna Voda , gdzie już od rana „kłębią „ się tłumy rowerzystów a i pewnie mieści się tu jeden z najwcześniej otwieranych w niedzielę sklepów rowerowych.

Droga do Mikulovic biegnie asfaltem. W tej miejscowości na głównym skrzyżowaniu ze światłami wybieram kierunek „na wprost” . W lewo droga wiedzie do Głuchołaz , a na wprost do Zlatych Hor.

Po około 7 kilometrach docieram do skrzyżowania . W prawo droga do Jesenika przez Rejviz . Miejscowość jest punktem wypadowym do wycieczek pieszych, rowerowych oraz dla narciarzy biegowych dla całego obszaru Jesionków, w tym masywów Keprnika i Seraka.

W obrębie miejscowości położone jest Wielkie Jeziorko Mchowe, usytuowane pośrodku bagien. Aby nie niszczyć rzadkiej, endemicznej roślinności, doprowadzono do niego drogę zbudowaną z desek osadzonych na palach.

W lewo droga prowadzi do Zlanych Hor a obok znajduje się darmowy parking dla aut osobowych z którego można dojść lub dojechać rowerem do młynów rudy złota.

Jest to średniowieczny skansen górniczy z funkcyjnymi eksponatami, które przypominają okres największego rozkwitu miasta Zlaté Hory połączonego z wydobyciem złota. Górska dolina z kołami wodnymi zbudowanymi prostopadle do zbocza góry tworzy czarujący zakątek stwarzający wrażenie, iż tu zatrzymał się czas.

Zatrzymuję się na chwilę , robie parę fotek.. Niedaleko znajduje się mała restauracja , gdzie sądząc z ilości odwiedzających je osób można nieźle zjeść.

Dalej udaję się do miejscowości Zlate Hory. Podziwiam odnawiane kamieniczki i piękniejący rynek. W oddali widać wieżę Kopy Biskupiej , gdzie musze się jeszcze dziś dostać. Szukam jakiejś trasy rowerowej , ale na próżno. Jadę więc znaną mi drogą asfaltową prowadzącą za miasto. Cały czas po lewej stronie mam wieżę. W końcu droga dochodzi do parkingu , na którym znajduje się wiele samochodów , wiele osób w tym miejscu rozpoczyna swoja wędrówkę na szczyt. Jest to chyba najkrótsze dojście na górę. Około 3 km do wieży.

Droga jest męcząca dla pieszych . Rowerem trudno wjechać na sam szczyt.

Na szczycie mieści się wieża widokowa zbudowana z kamienia w 1898 r. z okazji 50 - lecia panowania cesarza Fraciszka Józefa I. Jest wysoka 18 m i najstarsza w Jesionikach. Stoi w miejscu drewnianej wieży widokowej z roku 1890, w której była umieszczona w roku 1896 pierwsza filia urzędu pocztowego na terenie Moraw. Od roku 1996 po rekonstrukcji jest udostępniona dla zwiedzających.

Na szczycie wielu turystów , trochę rowerzystów.

Po chwili wytchnienia w drogę powrotną ruszam w kierunku schroniska. Tutaj droga dla rowerow też nie najlepsza, miejscami trzeba niestety rower prowadzić . Sytuacja poprawia się w okolicy schroniska , gdzie trafiam też na ścieżkę rowerową.

Drogą kamienisto szutrową dojeżdżam do Pokrzywnej , stąd już drogą asfaltową w kierunku Głuchołaz , Nysy……i do domu.

Oczywiście nie polecam każdemu przejechanie całej trasy na rowerze , ale rejon godny jest odwiedzenia, góra pozostanie dla mnie wyzwaniem tym bardziej ,że nie udało mi się tam wjechać bez pchania roweru.

A więc do następnego razu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Stronia Śląskiego

🚲 Trasa rowerowa: Wielka majówka , wielkie szaleństwo. Stopień trudności: 2

Dystans: 54,45 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 532 m

Suma podjazdów: 887 m

Suma zjazdów: 878 m Rowerzystom ze Stronia Śląskiego trasę poleca Januszek_44

Kolejny upalny dzień aż zachęca do opuszczania mieszkania i udania się przed siebie , gdziekolwiek aby dalej od domu. Napełniam bidony , pakuje banana i ruszam rowerem w kierunku zalewu w Nowej Morawie. Tu majówka trwa w najlepsze. Słońce , woda , piękne widoki.

Jadę dalej w kierunku Przełęczy Płoszczyna. Za Starą Morawą dostrzegam podążającego w ta samą stronę rowerzystę . Pomimo iż obiecałem sobie ,że to będzie spokojna jazda , naciskam na pedały i po kilkunastu minutach doganiam nieznajomego. Powitanie i chwila rozmowy. Jedzie z Kłodzka na Przełęcz Suchą w górach bialskich. Więc nasze drogi po kilkuset metrach się rozdzielają.

Na przełęczy spotykam kilka osób , rowerzyści , piesi. To dobre miejsce na rozpoczęcie wycieczki na Śnieżnik Kłodzki. Ja pędzę w kierunku Starego Miasta. Zatrzymuję się na chwile. Jak zwykle po lewej stronie widać Śnieżnik . Dziś jest jeszcze piękniejszy bo jeszcze ośnieżony. Cudowne uczucie , w oddali śnieg a tu ciepły wiaterek.

Przed wjazdem do Starego Miasta podjeżdżam jeszcze do pozostałości po wojennych umocnieniach. Takich pamiątek na tych terenach jest sporo.

Wjeżdżam jeszcze na chwile do Starego Miasta. Dziś tu spokojnie, czynne tylko restauracje, ruch niewielki , większość pewnie gdzieś na trasie.

Dalej podążam w kierunku Wielkiego Vrbna. Droga niemiłosiernie pnie się do góry, w końcu po około 8 kilometrach kończy się asfalt i dalej szutrowa droga prowadzi pod wyciągiem. Tu jest naprawdę ciężko i raczej trzeba rower pchać niż na nim jechać. Wieje przyjemny i czasem nawet chłodnawy wiatr. Po kilkunastu minutach docieram do Chaty Paprysek. Byłem tu już tyle razy , ale widok zawsze zapiera dech w piersiach. Przy okazji można tu dobrze zjeść , wypić piwo , czy mały rum. I jak zwykle polaków nie brakuje. Chwila odpoczynku i ruszam w kierunku granicy państwa i Bielic. Jeszcze nie tak dawno biegałem tu na nartach.

Droga pnie się dalej w górę , w kierunku lasu. Ze zdumieniem stwierdzam ,że tu jest jeszcze śnieg , początkowo tylko płaty śniegu , ale im głębiej w las tym więcej śniegu.

Dochodzę do takiego miejsca ,że poważnie zastanawiam się ,czy nie wrócić do Starego Miasta. Buty rowerowe mam już przemoczone o jakiejś jeździe nie ma co marzyć. Ale brnę dalej . Najgorsze jest to ,że nie poznaję drogi, o oznaczeń nie ma tu żadnych. Jak jest moja radość gdy w pewnym momencie kilkadziesiąt metrów przed sobą widzę idących naprzeciw mi rowerzystów. Więc i ja się przebiję .

Najpierw wyjeżdża dziewczynka około 8 lat, potem młody mężczyzna z podczepioną do roweru dwukółką w której jest małe dziecko. Wymieniamy grzeczności , informujemy się jak dalej na trasie. W międzyczasie dojeżdża do nas młoda kobieta. Rodzina w komplecie. Już miałem ruszać dalej , ale mnie olśniło. Pytam czy ta dziewczynka to Matylda. Tak Matylda. A więc spotykamy się po raz drugi.

Pierwszy raz , chyba dwa lata temu spotkałem Wojtka , bo ten mężczyzna tak ma na imię. Jechałem wtedy pierwszy raz tą trasą. Matylda miała może 5…6 lat . Jechała na małym rowerku w wysokich ciężkich butach. Pamiętam ,że miała rozciętą rękę ale trzymała się dzielnie . Potem czytałem gdzieś ,że wygrała zawody w MTB.

Miłe spotkanie , świat jest taki mały. Żegnamy się do następnego razu , na pewno będzie. Po kilkuset metrach śnieg się kończy , zaczyna się woda i błoto. I tu spotykam kilkanaście osób idących w stronę Papryska. Brodzą w błocie jak czaple. Dzieci bez butów na bosaka. Patrzę na znak „ Hranica” …myślę sobie , granica? Granica czego ? …..nie ważne codziennie pokonuje jakieś granice….mam nadzieję ,że nie była to granica głupoty.

Została już tylko droga przez lasek i będę w Puszczy Bialskie. Wyjeżdżam na trasę „Wielkiego Szengena” i widzę znajomego z podjazdu w Starej Morawie. Witamy się serdecznie jakbyśmy byli starymi kumplami a przecież poznaliśmy się parę godzin temu. On tnie jeszcze w kierunku Smerka a ja do domu.

No , cóż , piękna majówka , z małym akcentem zimowym i miłymi spotkaniami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trzy dni na rowerze - trzy szczyty-dziś Śnieznik Kłodzki Stopień trudności: 3

Dystans: 32,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 908 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 1 002 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Dziś mały wypad na Śnieżnik - Śnieżnik / 1425 / jest najwyższym szczytem Masywu Śnieżnika i 17. co do wysokości w całych Sudetach. Jest on jedyną górą w masywie Śnieżnika, która wystaje ponad górna granicę lasu .

Trasa zaczyna się w Stroniu Śląskim i biegnie asfaltową droga w kierunku Kletna.

Po drodze mijamy Wapiennik „Łaskawy Kamień” - Budowla zaprojektowana przez Karla Friedricha Schinkela pochodzi z początku XIX w. Zbudowana jest z surowego kamienia i cegły na planie na planie sześciokąta, zwężająca się ku górze, z wejściami u podstawy i wąskimi okienkami na dwóch przeciwległych ścianach. Zwieńczona tarasem niewielką rotundową nadbudówką z okienkami, nakrytą szerokim, ostrosłupowym daszkiem z zielonej blachy. Na szczyt prowadzą kręte schodki wewnątrz dawnego paleniska. Do wapiennika umiejętnie dobudowano dom mieszkalny z pracownią. Całość otoczono niewielkim parkiem z ogrodem japońskim, dzwonnicą i piramidą

Droga dalej biegnie w kierunku Jaskini Niedzwiedziej - znajduje się ona Masywie Śnieżnika na Ziemi Kłodzkiej, powyżej wsi Kletno, na wysokości ok. 800 m. Jest to najdłuższa jaskinia Sudetów liczy około 2500 m korytarzy. Została odkryta w 1966 roku i stała się sensacją naukową na skalę europejską. Znaleziono tu olbrzymie ilości kości zwierząt, w większości gatunków już wymarłych. Od licznych kości niedźwiedzia jaskiniowego wzięła swoją nazwę.

Tuż za Jaskinią Niedzwiedzią kończy się asfalt i szlak rowerowy biegnie dość dobrą szutrowo kamienista drogą. Taka droga dojeżdzamy do Schroniska na Śnieżniku.

Od schroniska droga jest dość trudna , kamienista i momentami wręcz nie przejezdna.

Po „zdobyciu” szczytu wracam czerwonym szlakiem w kierunku Czarnej Góry . Po drodze piekne widoki na Kotlinę Kłodzką , Mariańskie Skały /odsłonięta formacja skalna na grzbiecie Żmijowca w Masywie Śnieżnika (Sudety).

Skały mają wysokości około 18 m z charakterystycznym murem skalnym o długości blisko 50 m. Nazwano je na cześć Marianny Orańskiej, dawnej właścicielki okolicznych dóbr/

W miejscowości Sienna trafiam jeszcze na rajd samochodowy co znacznie wydłuża powrót do domu.

Polecam tę trasę . Rower oczywiście góral i to porządny

Nawiguj

