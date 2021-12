Rowerem do 2 km od Stronia Śląskiego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Stronia Śląskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 grudnia wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Stronia Śląskiego warto wybrać w weekend 25 - 26 grudnia.

Rowerem w pobliżu Stronia Śląskiego We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Stroniu Śląskim ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 26 grudnia w Stroniu Śląskim ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Żmijowcu Stopień trudności: 2

Dystans: 26,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 639 m

Suma podjazdów: 689 m

Suma zjazdów: 688 m Rowerzystom ze Stronia Śląskiego trasę poleca Januszek_44 Niezbyt długa, ale za to wymagająca, szczególnie w pierwszej części trasa. Praktycznie na odcinku około 12 km należy pokonać około 700 metrów przewyższeń. Dodatkowo za Jaskinią Niedźwiedzią asfaltowa droga zmienia się w szutrową, dodatkowo uszkodzoną przez pojazdy leśne. Ale sama jazda po Żmijowcu to już przyjemność.

O tej godzinie na trasie cisza. Pewnie turyści w schronisku, ale tam już nie zaglądałem.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podjazd Wójtowice Huta - nie taki diabeł straszny Stopień trudności: 1

Dystans: 82,46 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 562 m

Suma podjazdów: 1 393 m

Suma zjazdów: 1 404 m Rowerzystom ze Stronia Śląskiego trasę poleca Januszek_44 Wyruszam rano bez bliżej określonego celu . Pogoda taka ,że niewiadomo kiedy będzie burza . Kieruję się w stronę Siennej . Ciężko się dziś kręci , pewnie daleko nie pojadę . Na przełęczy jest dość rześko , teraz zjazd prawie do samej Bystrzycy Kłodzkiej. Chmury dopiero się budują więc jadę w stronę Starej Bystrzycy. Na jakimś cudem ocalałym przystanku PKS zjadam drugie śniadanie i kieruję się w stronę Wójtowic . Może więc zaatakuje podjazd pod Hutę . Troszkę już się rozruszałem więc ten pomysł zaczyna mi się podobać . W Wójtowicach skręcam w prawo w stronę Huty . Praktycznie od tego momentu zaczyna się dość stromy podjazd. Czytałem na jakimś forum ,że nachylanie na niektórych fragmentach przekracza 25 %. Póki co jedzie się dość przyzwoicie i cały czas jest jeszcze rezerwa w nogach i w napędzie . Mój GPS w najbardziej krytycznych momentach pokazuje nachylenie 14-15 %, nie jest źle. W momencie gdy wydaje mi się ,że to co najgorsze już za mną ,zaczyna się ostatni jak się okazuje najtrudniejszy fragment , może 200-250 metrów gdzie nachylenie wynosi 18, może 19 % . Generalnie dla średni zaawansowanego rowerzysty podjazd nie sprawiający większego problemu i godny polecenia .

Za tym podjazdem kończy się asfalt i dalej droga jest kamienisto szutrowa . Tutaj największym problemem jest pokonanie tej kamienistej nawierzchni , ale za to jedzie się w cieniu drzew.

Na skrzyżowaniu szlaków turystycznych wybieram zielony i nim podążam w dalszą drogę . Tutaj droga robi się błotnisto trawiasta . Po pewnym czasie , oczarowany roztaczającym się krajobrazem , gubię szlak i podejmuje nawet decyzje o powrocie.

Na stoku górę dostrzegam jednak jakieś osoby i kieruję się w te stronę . Skoro oni tu doszli to i ja się przedostanę . Chwila rozmowy z piechurami i zjeżdżam w dół. Ten zjazd jest piękny i może dostarczyć nie mnie emocji niż niedawno zaliczony podjazd.

Wyjeżdżam w Szczawinie . Po drodze wstępuję jeszcze do Gorzanowa . Prace na Zamku posuwają się w widoczny sposób. Teraz jeszcze dotrzeć domu, aby przed burzą.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Łysiec na rowerze Stopień trudności: 2

Dystans: 24,29 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 506 m

Suma podjazdów: 576 m

Suma zjazdów: 571 m Trasę dla rowerzystów ze Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Miałem być w Wysokim Jeseniku , ale lód na przełęczy Płoszczyna skutecznie pokrzyżował moje plany . Pogoda piękna , niewielki mrozik . Wyruszam w stronę Łyśca. Byłem tam tydzień temu na piechotkę , bez widoków . Teraz czas w końcu znaleźć trasę na rower . Podążam dobrze znaną drogą na prz Dział . Tam za schronem szlak żółty biegnie w kierunku Stronia , przez nie istniejącą osadę Popków . Zaraz za schronem trzeba skręcić w prawo i to w zasadzie wszystko . Nie wiem czego szukałem , przecież to takie oczywiste . Trasa na rower jak najbardziej . Widoki porażają .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Stronia Śląskiego

🚲 Trasa rowerowa: Jesienna trasa na Tri Kameny Stopień trudności: 2

Dystans: 92,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 641 m

Suma podjazdów: 1 723 m

Suma zjazdów: 1 719 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44

Piękny październikowy dzień . Wyruszam przed 10 , jest już trochę cieplej . Mijam Bielice , kieruje się w stronę granicy . Potem wybieram drogę przez Biały Spław i tak znajduje się w okolicy Travnej Hory , zimową trasą biegową dojeżdżam do Cisarskiej Boudy i teraz jadę w stronę Brannej . Wybieram szlak pieszy , który miejscami jest bardzo stromy . Dojeżdżam do Ostrużnej . Nie tu zamierzałem wylądować , ale okazał się ,że to fajne miejsce . Bocznymi drogami dojeżdżam do Brannej a stąd już prosta droga na Tri Kameny . Piękny widok jak rozciąga się tego miejsca z nawiązką odpłaca poniesione trudy . W drodze powrotnej ze zgrozą stwierdzam ,że tylna opona uległa rozległemu uszkodzeniu . Udało się dojechać :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Lesica Stopień trudności: 2

Dystans: 93,67 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 531 m

Suma podjazdów: 1 455 m

Suma zjazdów: 1 438 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44

Dziś wyruszam w poszukiwaniu kolejnego kamiennego krzyża . Tym razem Lesica . Mała wioska koło Międzylesia . W tej okolicy w lesie stoi kolejny taki krzyż . Do Lesicy docieram dość szybko . W samej wiosce jest tablica informacyjna na której jako jedna z atrakcji znajduje się wspomniany krzyż . Niestety trudno znaleźć tu kogoś kto wskazałby to miejsce . Jadę więc powoli i szukam jakiś znaków . Dobrze ,że krzyż jest naprawdę duży i przy dużej uwadze widoczny z drogi .

Jest to jeden z ładniejszych krzyży pokutnych , w miejscu którym stoi robi naprawdę duże wrażenie .

Nawiguj

