Rowerem do 2 km od Stronia Śląskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Stronia Śląskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 29 - 30 stycznia przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras.

Ścieżki rowerowe w okolicy Stronia Śląskiego

Dystans: 90,78 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 226 m

Suma podjazdów: 998 m

Suma zjazdów: 972 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Dziś wyruszam w stronę niewielkiego wzniesienia w okolicach miejscowości Żelazno. Wzgórze Wapniarka w Krowiarkach. Na szczycie drewniana wieża widokowa. Na miejsce podążam w większości drogami bocznymi, tylko dwa niewielkie fragmenty drogami o większym nasileniu. Z wieży podążam zielonym szlakiem pieszym, tzw. Kłodzką Drogą św. Jakuba. W okolicy Gorzanowa odnajduję położoną w lesie, jakby zapomnianą kaplicę. Potem zaglądam jeszcze do pałacu w Gorzanowie. Cały czas trwa tam remont. Powrót przez przełęcz Droszkowską.

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA TROJAK Stopień trudności: 2

Dystans: 30,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 271 m

Suma podjazdów: 573 m

Suma zjazdów: 572 m Trasę dla rowerzystów ze Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Trochę zimno , 3 stopnie poniżej 0 , mimo to postanawiam ruszyć w kierunku Lądka Zdroju , spróbuje przejechać nowo budowanym singlem Trojak . Trasą spacerową wjeżdżam na singiel Zdrój i tak dojeżdżam do Wielkiego Ronda . Tuż przed zjazdem z singla Zdrój zauważam ,że pętla Trojak łączy się z tym singlem . Ruszam teraz na pętlę Trojak , Jeszcze bez oznaczeń , ale nawierzchnia w porządku i wszystkie kładki już zrobione . Po kilku kilometrach zjeżdżam z singla na leśną drogę i tu mi singiel kończy . Podjeżdżam drogą do góry , ale singla nie widać , zjeżdżam więc w dół , ale tu fragment singla którym już jechałem . Zjeżdżam więc ponownie do Wielkiego Ronda i teraz wjeżdżam na tą część singla , którą wcześniej widziałem . Jadę w górę i po pewnym czasie docieram do miejsca , gdzie trwają jeszcze prace przy mostku na singlu . Panowie potwierdzają ,że brak oznaczeń i trudno znaleźć trasę . Mijam nowo budowany mostek i tak singlem docieram do Rozdroża Zamkowego , tu znowu singiel się kończy . Jest dość zimno , prószy jakiś drobny śnieg , więc raczej na "czuja " wracam w stronę domu . Okazuje się dojechałem do miejsca , gdzie wcześniej "urwał " mi się ślad . Tak więc udało się , chociaż w dziwny sposób przejechać nowy singiel

🚲 Trasa rowerowa: Trzy dni na rowerze - trzy szczyty-dziś Śnieznik Kłodzki Stopień trudności: 3

Dystans: 32,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 908 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 1 002 m Trasę dla rowerzystów ze Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Dziś mały wypad na Śnieżnik - Śnieżnik / 1425 / jest najwyższym szczytem Masywu Śnieżnika i 17. co do wysokości w całych Sudetach. Jest on jedyną górą w masywie Śnieżnika, która wystaje ponad górna granicę lasu .

Trasa zaczyna się w Stroniu Śląskim i biegnie asfaltową droga w kierunku Kletna.

Po drodze mijamy Wapiennik „Łaskawy Kamień” - Budowla zaprojektowana przez Karla Friedricha Schinkela pochodzi z początku XIX w. Zbudowana jest z surowego kamienia i cegły na planie na planie sześciokąta, zwężająca się ku górze, z wejściami u podstawy i wąskimi okienkami na dwóch przeciwległych ścianach. Zwieńczona tarasem niewielką rotundową nadbudówką z okienkami, nakrytą szerokim, ostrosłupowym daszkiem z zielonej blachy. Na szczyt prowadzą kręte schodki wewnątrz dawnego paleniska. Do wapiennika umiejętnie dobudowano dom mieszkalny z pracownią. Całość otoczono niewielkim parkiem z ogrodem japońskim, dzwonnicą i piramidą

Droga dalej biegnie w kierunku Jaskini Niedzwiedziej - znajduje się ona Masywie Śnieżnika na Ziemi Kłodzkiej, powyżej wsi Kletno, na wysokości ok. 800 m. Jest to najdłuższa jaskinia Sudetów liczy około 2500 m korytarzy. Została odkryta w 1966 roku i stała się sensacją naukową na skalę europejską. Znaleziono tu olbrzymie ilości kości zwierząt, w większości gatunków już wymarłych. Od licznych kości niedźwiedzia jaskiniowego wzięła swoją nazwę.

Tuż za Jaskinią Niedzwiedzią kończy się asfalt i szlak rowerowy biegnie dość dobrą szutrowo kamienista drogą. Taka droga dojeżdzamy do Schroniska na Śnieżniku.

Od schroniska droga jest dość trudna , kamienista i momentami wręcz nie przejezdna.

Po „zdobyciu” szczytu wracam czerwonym szlakiem w kierunku Czarnej Góry . Po drodze piekne widoki na Kotlinę Kłodzką , Mariańskie Skały /odsłonięta formacja skalna na grzbiecie Żmijowca w Masywie Śnieżnika (Sudety).

Skały mają wysokości około 18 m z charakterystycznym murem skalnym o długości blisko 50 m. Nazwano je na cześć Marianny Orańskiej, dawnej właścicielki okolicznych dóbr/

W miejscowości Sienna trafiam jeszcze na rajd samochodowy co znacznie wydłuża powrót do domu.

Polecam tę trasę . Rower oczywiście góral i to porządny

🚲 Trasa rowerowa: Grudniowy singiel Orłowiec Stopień trudności: 2

Dystans: 44,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 323 m

Suma podjazdów: 588 m

Suma zjazdów: 579 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego

Trochę zimno , ale w końcu mamy grudzień . Dziś świeci słońce więc jedzie się całkiem przyjemnie . Mimo to uciekam do lasu . Dziś na singla Orłowiec . Ostatnio gdy tam jechałem, pod przełęczą trwała wycinka lasu . Dziś spokój . Nawet na błotnistych ścieżkach nie było tak źle . Już na zjeździe , jedno powalone drzewo . Tras czysta , widoki piękne , ruch zerowy . Nic tylko śmigać

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Stary Kopec Stopień trudności: 2

Dystans: 49,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 533 m

Suma podjazdów: 965 m

Suma zjazdów: 961 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Stronia Śląskiego Pogoda nie rozpieszcza , zimno i wieje wiatr . Wyruszam z myślą aby jak najszybciej wjechać do lasu . Wybieram tzw suchą drogę , która biegnie w kierunku szczytu o nazwie Suchy . Trudny kamienisty podjazd a dodatkowo co jakiś rozjeżdżone przez pracowników leśnych. A i wiatr nie ustał . Jadę drogami rowerowymi , które zimą są biegowe . Wszystko dziś jakieś inne . Przed schroniskiem Paprsek wbijam się na Pralinkę , graniczna droga biegowa . Mnóstwo tu błota i kamieni . Z radością osiągam Paprsek i dalej zjeżdżam w dół w kierunku Velkiego Vbrna , aby w połowie dogi odbić na szczyt Stary Kopec . Przed tem jednak Vetrov , gdzie powstaje wieża widokowa podobna do tej która stała na Śnieżniku . Ze Starego Kopca przepiękny widok na Masyw Śnieżnika , dodatkowo okraszony dynamiczną pogodą .

