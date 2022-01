Rowerem do 2 km od Stronia Śląskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Stronia Śląskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 2 km od Stronia Śląskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Stroniu Śląskim ma być -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 09 stycznia w Stroniu Śląskim ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 53,11 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 189 m

Suma podjazdów: 417 m

Suma zjazdów: 420 m

Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44

Po wczorajszym biegu po" lodowcu ", dziś nie za bardzo miałem ochotę na cokolwiek . No ale w pobliżu jest kolejny krzyż pokutny a rowerem to całkiem blisko . Ruszam więc prostą drogą do Żelazna , tam wkomponowany w ogrodzenie domu o nr 131 , widoczny od główne drogi Kłodzko - Międzylesie , stoi sobie kolejny krzyż . Wracam przez Ołdrzychowice , Skrzynkę i Radochów . W Ołdrzychowicach zajeżdżam do pałacu Oppersdorfów.Obecnie pałac użytkowany jest jako Dom Prowincjalny sióstr Franciszkanek Szpitalnych.

