Ścieżki rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Trasy rowerowe ze Stronia Śląskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Stroniu Śląskim ma być -3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 23 stycznia w Stroniu Śląskim ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Wrzosówka

Stopień trudności: 2

Dystans: 28,63 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 349 m

Suma podjazdów: 527 m

Suma zjazdów: 521 m

Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Stronia Śląskiego

Trasa biegnie głownie drogami asfaltowymi, ale za Lutynią spory kawałek trzeba przejechać szutrem. Warto tam się jednak udać, aby podziwiać wystąpienia skalne w wąwozie, a dalej zabytkowy kościółek w nieistniejącej już praktycznie wsi Wrzosówka. Powrót przez równie urokliwą Wojtówkę.

