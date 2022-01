Ścieżki rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową ze Stronia Śląskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 29 - 30 stycznia mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Stronia Śląskiego przygotowaliśmy na weekend 29 - 30 stycznia.

Rowerem w okolicy Stronia Śląskiego We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Stroniu Śląskim ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 30 stycznia w Stroniu Śląskim ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%. 🚲 Trasa rowerowa: Piękna polska złota jesień w Górach Złotych Stopień trudności: 2

Dystans: 73,98 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 369 m

Suma podjazdów: 1 086 m

Suma zjazdów: 1 079 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Piękny pogodny dzień chociaż już po połowie października . Wyruszam trochę bez celu , a może w poszukiwaniu jesieni . Wspaniała trasa w kierunku Gaju , widok na Krowiarki , Masyw Śnieżnika a potem cicha i jakby opuszczona miejscowość Gaj . Potem leśnymi drogami docieram do Chwalisławia i kilka kilometrów asfaltową drogą do Złotego Stoku . Zatrzymuje się obiad w barze przy kopalni złota . Do domu wracam singlami . Trasa jakby znana ale dziś zupełnie inna

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy objazd najbliższej okolicy Stopień trudności: 2

Dystans: 21,63 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 222 m

Suma podjazdów: 593 m

Suma zjazdów: 590 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44

Trochę zimno i opadająca mgła powoduje ,że jest mokro . Ale kawałeczek zawsze da się pojeździć . Ze Stronia Śl ruszam trasą spacerową oznaczoną nr 4 . Tak dojeżdżam do drogi krzyżowej i kaplicy Pod Suszycą . Miejsce oddalone od siedlisk ludzkich , opisane na tablicach . Szlak spacerowy skręca w prawo a ja jadę w kierunku Nowej Morawy . Zjeżdżam z drogi ponieważ dostrzegam coś co pod lasem rodzi moje zdziwienie . Wygląda to jak grób ułożony z kamieni polnych . Jest krzyż , świeże kwiaty , znicze ...w wiosce mówią ,że to z okresu II wojny światowej , dbają o to mieszkańcy narodowości niemieckiej. Od tego miejsca na Bolesławów rozciąga się przepiękny widok . Z Bolesławowa , skrótem przez pola dostaje się do Kletna , u jeszcze zabytkowa dzwonnica ...i czas wracać

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne- pojednania Żelazno Stopień trudności: 2

Dystans: 53,11 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 189 m

Suma podjazdów: 417 m

Suma zjazdów: 420 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego Po wczorajszym biegu po" lodowcu ", dziś nie za bardzo miałem ochotę na cokolwiek . No ale w pobliżu jest kolejny krzyż pokutny a rowerem to całkiem blisko . Ruszam więc prostą drogą do Żelazna , tam wkomponowany w ogrodzenie domu o nr 131 , widoczny od główne drogi Kłodzko - Międzylesie , stoi sobie kolejny krzyż . Wracam przez Ołdrzychowice , Skrzynkę i Radochów . W Ołdrzychowicach zajeżdżam do pałacu Oppersdorfów.Obecnie pałac użytkowany jest jako Dom Prowincjalny sióstr Franciszkanek Szpitalnych.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Stronia Śląskiego

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Lesica Stopień trudności: 2

Dystans: 93,67 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 531 m

Suma podjazdów: 1 455 m

Suma zjazdów: 1 438 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44

Dziś wyruszam w poszukiwaniu kolejnego kamiennego krzyża . Tym razem Lesica . Mała wioska koło Międzylesia . W tej okolicy w lesie stoi kolejny taki krzyż . Do Lesicy docieram dość szybko . W samej wiosce jest tablica informacyjna na której jako jedna z atrakcji znajduje się wspomniany krzyż . Niestety trudno znaleźć tu kogoś kto wskazałby to miejsce . Jadę więc powoli i szukam jakiś znaków . Dobrze ,że krzyż jest naprawdę duży i przy dużej uwadze widoczny z drogi .

Jest to jeden z ładniejszych krzyży pokutnych , w miejscu którym stoi robi naprawdę duże wrażenie .

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Leśnymi drogami do Lutyni Stopień trudności: 2

Dystans: 33,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 339 m

Suma podjazdów: 536 m

Suma zjazdów: 535 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44

Rzadko wybieram tą trasę na rowerową wycieczkę , w zasadzie w pewnych miejscach jest tam zawsze błoto . Ponadto najczęściej musiałem tam kluczyć w po lesie w poszukiwaniu drogi . Szlak został jednak odnowiony , chyba lekko zmodyfikowany , teraz trudno się zgubić . Szkoda ,że wycięto tam tyle drzew .

Nawiguj

