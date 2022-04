Ścieżki rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Stronia Śląskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 kwietnia w Stroniu Śląskim ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 10 kwietnia w Stroniu Śląskim ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,26 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 369 m

Suma podjazdów: 1 024 m

Suma zjazdów: 1 015 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego

Piękny listopadowy dzień , trzeba z tego skorzystać . Wyruszam do Lądka a tam wjeżdżam ponownie na pętle Orłowiec . Tak dojeżdżam do Pętli dwie Przełęcze , która jak jedyna jest dwukierunkowa . Potem Pętla Złoty Stok . W Złotym Stoku jak zwykle trochę się gubię , ale najważniejsze ,że trafiam na bramkę i drogę powrotną . Przejeżdżam przez teren Kopalni w Złotym Stoku , ruch mały , parę samochodów . Chyba wszyscy w podróży służbowej :)

