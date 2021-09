Ścieżki rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rozważasz wyprawę rowerową ze Stronia Śląskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Stronia Śląskiego warto wybrać w weekend 25 - 26 września.

Ścieżki rowerowe w okolicy Stronia Śląskiego We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Stroniu Śląskim ma być 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w Stroniu Śląskim ma być 18°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Poręba Stopień trudności: 2

Dystans: 95,8 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 553 m

Suma podjazdów: 1 398 m

Suma zjazdów: 1 363 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Dziś kolejny wypad w poszukiwaniu kamiennych krzyży pokutnych , czy lepiej pojednania . Na terenie powiatu kłodzkiego kolejny znalazłem koło kościoła w małej miejscowości Poręba . Jeden z wielu fajnie oznaczonych i zabezpieczonych .

Poza tym jazda po okolicy przy pięknej pogodzie i bardzo małym ruchu .

W okolicy przełęczy Puchaczówka patrol policji , ale niezbyt się mną interesowali . Wszystko zgodnie z przepisami :)

🚲 Trasa rowerowa: Podjazd Wójtowice Huta - nie taki diabeł straszny Stopień trudności: 1

Dystans: 82,46 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 562 m

Suma podjazdów: 1 393 m

Suma zjazdów: 1 404 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Wyruszam rano bez bliżej określonego celu . Pogoda taka ,że niewiadomo kiedy będzie burza . Kieruję się w stronę Siennej . Ciężko się dziś kręci , pewnie daleko nie pojadę . Na przełęczy jest dość rześko , teraz zjazd prawie do samej Bystrzycy Kłodzkiej. Chmury dopiero się budują więc jadę w stronę Starej Bystrzycy. Na jakimś cudem ocalałym przystanku PKS zjadam drugie śniadanie i kieruję się w stronę Wójtowic . Może więc zaatakuje podjazd pod Hutę . Troszkę już się rozruszałem więc ten pomysł zaczyna mi się podobać . W Wójtowicach skręcam w prawo w stronę Huty . Praktycznie od tego momentu zaczyna się dość stromy podjazd. Czytałem na jakimś forum ,że nachylanie na niektórych fragmentach przekracza 25 %. Póki co jedzie się dość przyzwoicie i cały czas jest jeszcze rezerwa w nogach i w napędzie . Mój GPS w najbardziej krytycznych momentach pokazuje nachylenie 14-15 %, nie jest źle. W momencie gdy wydaje mi się ,że to co najgorsze już za mną ,zaczyna się ostatni jak się okazuje najtrudniejszy fragment , może 200-250 metrów gdzie nachylenie wynosi 18, może 19 % . Generalnie dla średni zaawansowanego rowerzysty podjazd nie sprawiający większego problemu i godny polecenia .

Za tym podjazdem kończy się asfalt i dalej droga jest kamienisto szutrowa . Tutaj największym problemem jest pokonanie tej kamienistej nawierzchni , ale za to jedzie się w cieniu drzew.

Na skrzyżowaniu szlaków turystycznych wybieram zielony i nim podążam w dalszą drogę . Tutaj droga robi się błotnisto trawiasta . Po pewnym czasie , oczarowany roztaczającym się krajobrazem , gubię szlak i podejmuje nawet decyzje o powrocie.

Na stoku górę dostrzegam jednak jakieś osoby i kieruję się w te stronę . Skoro oni tu doszli to i ja się przedostanę . Chwila rozmowy z piechurami i zjeżdżam w dół. Ten zjazd jest piękny i może dostarczyć nie mnie emocji niż niedawno zaliczony podjazd.

Wyjeżdżam w Szczawinie . Po drodze wstępuję jeszcze do Gorzanowa . Prace na Zamku posuwają się w widoczny sposób. Teraz jeszcze dotrzeć domu, aby przed burzą.

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA MIĘDZYGÓRZE 29,1 Stopień trudności: 2

Dystans: 45,44 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 479 m

Suma podjazdów: 1 090 m

Suma zjazdów: 1 104 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego Dziś kolejna , nie tak dawno otwarta pętla Międzygórze . Już kiedyś fragmentem ten pętli w kierunku Międzygórza jechałem . Teraz ukończona jest cała pętla i powiem ,że wrażenia z jazdy są fantastyczne .Jest to chyba najładniejsza pętla jaką miałem przyjemność do tej pory jechać . Bardzo dobrze oznaczona , z przepięknymi widokami . Przy okazji w Międzygórzu zahaczam o wodospad Wilczki , duże opady deszczu spowodowały przybór wody w rzekach , dzięki temu wodospad wygląda dziś przepięknie .

Pętlę Międzygórze kończę przy bramce na pętli Stronie . Wcześniej jej tu nie było . Początkowo miałem wątpliwości , czy na pewno jadę do Stronia Śląskiego . Okazało się ,że pętla została częściowo "przebudowana " , zrezygnowano z fragmentu rozmytej drogi leśnej , myślę ,że dzięki temu pętla ta zyskała na atrakcyjności .

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Stronia Śląskiego

🚲 Trasa rowerowa: Na wieżę widokową Haj nad Sumperkiem Stopień trudności: 2

Dystans: 104,33 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 499 m

Suma podjazdów: 1 491 m

Suma zjazdów: 1 474 m Rowerzystom ze Stronia Śląskiego trasę poleca Januszek_44

Miała być niewinna wycieczka na widokową wieże Haj w okolicy Sumperka. Dzień zapowiadał się całkiem ładnie, nic tylko jechać. Dopiero koniec marca, więc szarży raczej nie planowałem. W Hanuszovicach skręcam w stronę Rudy Nad Moravu i dalej nawigacja prowadzi mnie w stronę miejscowości Sumperk. Od głównej drogi na samą wieżę prowadzi dość dobra szutrowa droga. Można także skorzystać z dobrze oznaczonego skrótu. Wieża czynna jest tylko okresowo, najczęściej w weekendy. Z samego szczytu ze względu na wysokie drzewa widoku na okolice raczej nie ma. Piękne widoki towarzyszą w trakcie dojazdu i zjazdu ze szczytu.

🚲 Trasa rowerowa: Na Zamek w Zagórzu Śląskim Stopień trudności: 2

Dystans: 84,73 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 483 m

Suma podjazdów: 1 598 m

Suma zjazdów: 1 648 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Stronia Śląskiego

Wśród wielu zamków znajdujących się na terenie Dolnego Śląska warto zwrócić uwagę na Zamek Grodno (niem. Kynsberg, Kinsberg, Kinsburg).

Zamek Grodno wybudowany jest na szczycie wzgórza Choina (ok. 450 m n.p.m.) w północnej części Gór Sowich i wznosi się nad doliną Bystrzycy Świdnickiej (zwanej kiedyś Śląską Doliną). Jest on jednym z najbardziej malowniczo położonych zamków na Śląsku. Na wzgórzu znajduje się rezerwat krajobrazowy "Góra Choina" (pow. 19,13 ha) Dzieje zamku Grodno sięgają zamierzchłych czasów. Jedna z legend podaje, że już w 800 r pewien angielski (!?) rycerz założył w tym miejscu czworoboczną strażnicę. Dalszą rozbudową miał się zająć książę Bolesław Wysoki, syn Władysława Wygnańca lub księcia Bolka I Surowego. Informacje te nie są poparte żadnymi dokumentami, nadają tylko zamkowi pewnej tajemniczości. Pierwszy zachowany dokument świadczący o istnieniu zamku pochodzi z 1315 r. W tym czasie podobnie jak niemal cała południowa część Dolnego śląska zamek stanowił własność utworzonego w 1290 r. księstwa świdnicko - jaworskiego. Za panowania Bolka II w I połowie XIV w. został rozbudowany zamek górny, który składał się z wieży obronnej, dwóch kamiennych budynków stanowiących pomieszczenia załogi, wieży bramnej, drewnianych zabudowań gospodarczych oraz dużego dziedzińca. Wszystko otoczone było murem obronnym.

W 1392 wraz z całym księstwem świdnickim Grodno dostało się pod bezpośrednią zwierzchność Korony Czeskiej. Zamek podobnie jak i inne zamki księstwa stały się wprost własnością dworu królewskiego i mogły być oddawane (przekazywane) na różnorodnych prawach feudałom dworskim.

W XV w. była to siedziba rycerzy-rabusiów, którzy wraz ze swoimi drużynami trudnili się rozbojami i grabieżą. Takim panem zamku był w latach 1443÷1450 Jerzy Mühlheim, a po nim do 1535 ród Czetryców, kiedy to ostatni z tej linii Czetryców - Hieronim sprzedał swój majątek Krzysztofowi Hohbergowi z Książa. W 1545 zamek na zlecenie cesarza Ferdynanda I przechodzi na własność Macieja z Łagowa.

Za sprawą Macieja z Łagowa zaniedbany zamek został przebudowany w nowym renesansowym stylu. Prace te kontynuował do 1587 r jego syn Jerzy z Łagowa. W ramach przebudowy powstał dolny dziedziniec otoczony murem obronnym z pięcioma bastejami, brama wejściowa z budynkiem mieszkalnym, piekarnia, łaźnia i budynki gospodarcze. Z tego okresu przebudowy pochodzą interesujące detale rzeźbiarskie i architektoniczne, zwłaszcza portale z szarego piaskowca w pomieszczeniach zamku górnego oraz zaliczany do najpiękniejszych na Śląsku portal budynku przedbramia z 1570. Z końcem XVI wieku na skutek kłopotów finansowych wdowa po Jerzym z Łagowa zmuszona jest zrezygnować z posiadłości i wraz z dziećmi opuścić na zawsze zamek.

W trakcie trwania wojny 30-letniej zamek został zdobyty przez Szwedów i częściowo zniszczony. W 1679 r wybuchł tu krwawo stłumiony bunt chłopów, przeciwko ówczesnemu właścicielowi baronowi Jerzemu Ebenowi ze Strachowic koło Legnicy. W 1689 w wyniku uderzenia pioruna spłonęła wieża zamkowa. Od 1774 r zamek przestał być rezydencją magnacką, zamieszkiwała w nim tylko służba. Budowla popadała w ruinę w 1789 r zawaliła się początkowo część okalających ją murów, a potem południowa ściana gotyckiego dziedzińca i zachodnie skrzydło mieszkalne. W 1823 r okoliczni chłopi kupili zamek, aby go rozebrać i sprzedać uzyskany materiał budowlany. Jednak z inicjatywy historyka profesora Jana Gustawa Büschniga z Wrocławia, któremu sąd przyznał w 1824 r zamek w dożywotnie użytkowanie. Zamek Grodno został zabezpieczony przed dalszym zniszczeniem. Następcy profesora hrabia Fryderyk Burghaus w latach 1840÷1855 oraz baron Maksymilian Zeidlitz w latach 1860÷1907 przeprowadzili wiele prac adaptacyjnych zmieniających oblicze zamku i przystosowujące go do celów turystycznych (powstała restauracja, muzeum). Do wybuchu II wojny światowej Grodno było w posiadaniu rodziny Zeidlitz'ów.

W wyniku działań wojennych zamek nie uległ zniszczeniom. Jedynie dewastacji uległy zbiory muzeum. Po wojnie opiekę nad zamkiem Grodno powierzono wałbrzyskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które formalnie zaczęło działać w początkach 1947 r . Po utworzeniu w 1950 Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego zamek Grodno przeszedł pod zarząd Oddziału PTTK w Wałbrzychu. Od 1951 do chwili obecnej r trwają prace konserwatorskie. Dzięki dobrej współpracy z muzeami w Wałbrzychu i Wrocławiu oraz zaangażowaniu Andrzeja Pankowskiego w maju 1965 r. otwarto Regionalne Muzeum PTTK Zamek "GRODNO".

