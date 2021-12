Ścieżki rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Stronia Śląskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 2 km od Stronia Śląskiego, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 grudnia w Stroniu Śląskim ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 19 grudnia w Stroniu Śląskim ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 90%.

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Kamienica i Unikow

Stopień trudności: 1

Dystans: 67,68 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 448 m

Suma podjazdów: 871 m

Suma zjazdów: 858 m

Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Stronia Śląskiego

Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych .Ponownie opolszczyzna .

Najpierw podążam do Kamienicy , gdzie ostatni umknął mojej uwadze stojący tam przy kościele krzyż . Następnie udaje się w kierunku Paczkowa i z głównej drogi skręcam do Unkowa . Za mostem , przy drodze bez trudu odnajduję kolejny krzyż .

Okolica krzyża jest pięknie wykoszona , widać ,że ktoś dba o to miejsce .

Na całej trasie towarzyszy mi niewielki deszcz ,

