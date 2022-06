Ścieżki rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 4 - 5 czerwca?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Stronia Śląskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Stronia Śląskiego warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Stronia Śląskiego We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA STRONIE ŚLĄSKIE 24,8 KM w wersji zimowej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,31 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 464 m

Suma podjazdów: 736 m

Suma zjazdów: 728 m Trasę dla rowerzystów ze Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Łagodna zima trwa . Dziś na ulicach śniegu jakby mniej , ale miejscami dalej ślisko . Ruszam w kierunku Kletna , staram się trzymać bocznych dróg . Poruszam się ścieżkami rowerowymi , przez chwilę nawet pętlą Rudka . Zaśnieżoną drogą z Kletna docieram do bramki Pętla Stronie Śląskie . Trasa lekko przyprószona , ale jedzie się dobrze . Temperatura około minus 4 , ale nie ma wiatru . Niektóre stoki Czarnej Góry mocno naśnieżone, ale śnieg twardy , da się rower przeprowadzić. Dojeżdżam do Stronia lekko zmrożony .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Po czeskiego knedla i kofolę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 72,29 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 414 m

Suma podjazdów: 1 003 m

Suma zjazdów: 1 016 m Rowerzystom ze Stronia Śląskiego trasę poleca Januszek_44 Wyprawa rozpoczyna się w Stroniu Śląskim i wiedzie w kierunku wsi Bolesławów, a następnie granicy państwa , która usytuowana jest na Przełęczy Płoszczyca.

W tym miejscu znajduje się stosunkowo nowy budynek , użytkowany w przeszłości przez czeskich pograniczników. W chwili obecnej jest tu niewielkie schronisko i bufet, w którym można płacić złotówkami .

Przełęcz Płoszczyna to także dobry punkt wypadowy na szczyt Śnieżnika.

Z Płoszczyna asfaltowa droga prowadzi w dół do miejscowości Stare Mesto. Po drodze piękne widoki na Masyw Śnieżnika. Stare Mesto. Ośrodek sportów zimowych, turystyki oraz wypoczynku znajduje się w obszarze Kralickiego Śnieżnika i Gór Rychelbskich. Został założony już w 13. stuleciu jako osada górnicza. W 14. stuleciu wydobywało się tu srebro. Miasto było w roku 1645 przepełnione wojskami szweckimi. Dochował się tu późno renesansowy kościół Św. Anny z roku 1618. Do następnych wybitnych budynków z pewnością należy wczesno barokowy ratusz z roku 1680, przebudowany do obecnego wyglądu w roku 1895. Na rynku można również zwiedzić przepiękne empiryczne domy miejskie.

Po krótkim pobycie udajemy się drogą w kierunku do miejscowości Branna. Po drodze mijamy spokojną wioskę Sleglov, aby po dojechaniu do Vicantic skręcić w prawo / koło kościoła / w kierunku Hanuszowic. Droga początkowo prowadzi w dół , aby po chwili wspiąć się na grzbiet pasma górskiego.

Taką to właśnie dość wąską asfaltową drogą , wśród pastwisk przyszło mi przejechać rowerem przez 5- 6 kilometrów. Ruch pojazdów tu niewielki. Najczęściej to ciągniki rolnicze. Widoki fantastyczne. Po lewej stronie widok na Wysoki Jesionik z charakterystycznym szczytem Pradziada a po prawej Masyw Śnieżnika.

Trochę dokuczał wiatr , ale takie widoki wiele wynagrodziły.

Pod koniec trasy ostry zjazd do Hanuszowic.

Tutaj przy przejeździe kolejowym , naprzeciw komendy Policji znajdują się małe delikatesy, w których dokonuje zakupu kofoli jak się okazuje potem o smaku migdałowym i knedla czeskiego, oraz małej słodkiej bułeczki. Płace koronami , ile tego nie wiem po monety mam w woreczku i pozwalam Pani samej skasować należność.

Tak wyposażony udaję się w kierunku Kralik a potem znowu Starego Mesta, aby po drodze w Wielkich Zibirdowicach zatrzymać się na mały posiłek.

Po powrocie do domu, oczywiście konsumpcja knedla z wieprzowiną , brakło tylko kisanego ziela / kapusty kiszonej na gorąco/…..no cóż i tak było warto.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śląskie - Chta Narvrsi - Chata Slamenka - Prz Puchacza - Schr pod Śnieznikiem Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,74 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 773 m

Suma podjazdów: 2 471 m

Suma zjazdów: 2 473 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44

Trudna , ale ciekawa trasa , chyba najpiękniejsza widokowo w Masywie Śnieżnika .Dodatkową niewątpliwie atrakcje stanowił nie stopiony jeszcze śnieg , szczególnie w miejscach gdzie zima jeździł ratrak . Trasa piękna pod względem widokowy ale także technicznym.

Wyruszając w trasę nie spodziewałem się takich utrudnień . Tam gdzie zimą jeździł ratrak , śniegu zostało sporo . Pomimo wiosennych podmuchów wiatru , trasa okazała się trudna . Podjazdy w okolicach Małego Śnieżnika na długo wbiją mi się pamięć .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Stronia Śląskiego

🚲 Trasa rowerowa: Trzy dni na rowerze - trzy szczyty-dziś Śnieznik Kłodzki Stopień trudności: 3.0

Dystans: 32,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 908 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 1 002 m Trasę dla rowerzystów ze Stronia Śląskiego poleca Januszek_44