Trasy rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpnia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Stronia Śląskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Stronia Śląskiego proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe ze Stronia Śląskiego We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 2 km od Stronia Śląskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Kamienne krzyże pokutne/pojednania w okolicach Stronia Śląskiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 179 m

Suma podjazdów: 475 m

Suma zjazdów: 472 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Trochę przez przypadek wpadła mi w ręce lista krzyży pokutnych a właściwie krzyży pojednania . Ze zdziwieniem stwierdziłem ,że blisko Stronia Śl , w lasku nad Strachocinem znajduje się jeden z krzyży . Bez względu na wygląd i miejsce wzbudzają emocje . Znajdują się najczęściej w miejscach gzie doszło do jakiejś tragedii i świadczą o pojednaniu się sprawcy z rodziną . Ruszyłem więc dziarsko w poszukiwaniu tych najbliżej miejsca gdzie mieszkam . Efekty poszukiwań widać na zdjęciach

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA RUDKA 9,1 KM PĘTLA STRONIE ŚLĄSKIE 24,8 KM JESIEŃ 2020 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 443 m

Suma podjazdów: 903 m

Suma zjazdów: 898 m Trasę dla rowerzystów ze Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Dziś ruszam na pętle w najbliższej okolicy . Dojeżdżam do pętli Rudka. Okazuje się ,że pomimo piątku na trasie są rowerzyści . Robię całą pętlę , pogoda dopisuje . Postanawiam przejechać jeszcze kolejną pętle Stronie Śląskie . Zjazd na tą pętle znajduje się mniej więcej w połowie pętli Rudka / widać na zdjęciach / Do tego zjazdu dojeżdżam częściowo asfaltem , leśnymi drogami a potem znowu fragmentem pętli Rudka . Tutaj na trasie pustki . Pod osiągnięciu bramki Międzygórze , ze zdziwieniem stwierdzam ,że zmieniono przebieg tej pętli w tym miejscu . Nie schodzi ona w stronę przełęczy Puchaczówka ale w stronę Idzikowa i koło leśnej kaplicy w stronę Marcinkowa . Wszystko to wyszło tej pętli na dobre .

🚲 Trasa rowerowa: Na zimowym singlu Trojak Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,93 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 262 m

Suma podjazdów: 539 m

Suma zjazdów: 532 m Rowerzystom ze Stronia Śląskiego trasę poleca Januszek_44 Trochę popadało śniegu , ale generalnie im dalej od gór tym tego śniegu coraz mniej , dodatkowo jeszcze dziś pokazało się słońce , trzeba korzystać . Wyruszam w stronę Lądka Zdroju i wjeżdżam na singiel Zdrój . Trasa lekko przykryta śniegiem , jakieś ślady ludzi i zwierząt . Generalnie jedzie się dobrze. Na wielkim Rondzie wjeżdżam na pętlę Trojak . Jest prawie gotowa bramka i jakieś ślady roweru .Tym razem jednak na rondzie grzybowym nie skręcam w lewo ale jadę prosto na Rozdroże Zamkowe i tak faktycznie przebiega singiel , ale tamta wersja też mi się podoba .

Pogoda na weekend dla Stronia Śląskiego

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Puchaczówka - Międzygórze - Sanktuarium Maria Śnieżna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 1 175 m

Suma zjazdów: 1 178 m Rowerzystom ze Stronia Śląskiego trasę poleca Januszek_44

Asfaltową drogą ruszam w kierunku przełęczy Puchaczówka , chce jak najszybciej dostać się do miejsca , gdzie kilka dni temu widziałem nowego singla . Pomimo ,że dziś niedziela , to w tym miejscu spotykam kilka osób , które chyba robią nową bramkę na singlu . Jadę więc tym nowym singlem i ciągle myślę w którym miejscu się skończy i czy będę musiał wracać . Okazuje się ,że trasa oprócz kilku nie dokończonych kładek jest prawie gotowa . Miejscami spore wertepy , ale wszystko do przejścia . Docieram do Międzygórza , tu gubię ślad . Zjeżdżam w stronę centrum a powinienem wjechać drogę wyżej . Ślad kończy się przy parkingu na ul Śnieżnej , byłem tam miesiąc temu , widziałem singla .

Ja jednak mijam Międzygórze , wjeżdżam, czy też wpycham rower do Sanktuarium Maria Śnieżna a potem przez Marianówkę i Idzików wracam do domu

🚲 Trasa rowerowa: Hraničky Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 448 m

Suma podjazdów: 772 m

Suma zjazdów: 767 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Stronia Śląskiego

Hranicky to wioska, której nie ma. A w 1921 roku mieszkało tu w 41 domach 192 mieszkańców. Dziś stoją tu ostatnie, niezamieszkałe zabudowania. Typowe dla tych terenów są przede wszystkim różne gatunki zbiorowisk łęgowych. Można się tu spotkać z ciekawymi roślinami i chronionymi zwierzętami. Jest to na przykład drobny ptaszek pokląskwa lub tajemniczy derkacz. Derkacza nie znalazłem, ale widoki są tu piękne, lubię tą drogę i pomimo trudów związanych z wjazdem warto to miejsce odwiedzić.

