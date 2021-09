Trasy rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Rowerem w okolicy Stronia Śląskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 września w Stroniu Śląskim ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 września w Stroniu Śląskim ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Żmijowcu

Stopień trudności: 2

Dystans: 26,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 639 m

Suma podjazdów: 689 m

Suma zjazdów: 688 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego

Niezbyt długa, ale za to wymagająca, szczególnie w pierwszej części trasa. Praktycznie na odcinku około 12 km należy pokonać około 700 metrów przewyższeń. Dodatkowo za Jaskinią Niedźwiedzią asfaltowa droga zmienia się w szutrową, dodatkowo uszkodzoną przez pojazdy leśne. Ale sama jazda po Żmijowcu to już przyjemność.

O tej godzinie na trasie cisza. Pewnie turyści w schronisku, ale tam już nie zaglądałem.

Nawiguj