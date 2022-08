Trasy rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpnia?

Wycieczki rowerowe ze Stronia Śląskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Sucha

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 494 m

Suma podjazdów: 547 m

Suma zjazdów: 548 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego

Gdy już trochę dość krzyży pokutnych , czas się wyrwać w góry bialskie . Ostatni już chyba dzień takiej pięknej pogody , nie ma na co czekać .

Trasa Stronie Śląskie , Nowa Morawa , szutrami w stronę przełęczy Suchej . Tam trochę chłodniej i już bardziej jesiennie . Potem zjazd w stronę przełęczy Dział , a po drodze piękny widok na Masyw Śnieżnika z punktu widokowego .

