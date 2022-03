Trasy rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Ścieżki rowerowe w okolicy Stronia Śląskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 05 marca w Stroniu Śląskim ma być -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 06 marca w Stroniu Śląskim ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 75,75 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 458 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 991 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego

Dziś wyruszam na krotką rowerową wycieczką . Jeszcze czuje trudy wczorajszego maratonu w Trzebnicy , ale dzień jest piękny i trzeba się trochę rozruszać.

Ze Stronia Śląska jadę w kierunku Lądka Zdroju a dalej w kierunku Złotego Stoku.