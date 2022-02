Trasy spacerowe do 32 km od Stronia Śląskiego. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 26 - 27 lutego?

Spacerem ze Stronia Śląskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 32 km od Stronia Śląskiego, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 26 lutego w Stroniu Śląskim ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 27 lutego w Stroniu Śląskim ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🌳 Trasa spacerowa: Twierdza Kłodzko

Stopień trudności: 1

Dystans: 5,95 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 1 539 m

Suma zejść: 1 555 m

Trasę dla spacerowiczów ze Stronia Śląskiego poleca Pana79

Zwiedzanie Twierdzy Kłodzko wspólnie z małżonką.Najcenniejsze dzieło nowożytnej architektury obronnej w Polsce, zachęca do odwiedzenia swoją tajemniczością i ogromem. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty oraz wraz z przewodnikiem przejść podziemnym chodnikiem minerskim. Z tarasu widokowego rozciąga się wspaniały widok na Kłodzko i całą Kotlinę.

Kłodzkie fortyfikacje są jednym z najlepiej zachowanych XVII-XVIII wiecznych systemów obronnych. Budowle obronne zajmują obszar o powierzchni ponad 30h., na który składają się Twierdza Główna oraz fort posiłkowy Owcza Góra po drugiej stronie rzeki. Spoglądając na twierdzę od strony Rynku widzimy tylko jej niewielką część. Dopiero przekraczając fosę i wchodząc do warownej budowli porażeni jesteśmy jej ogromem. POLECAM !!!!

