Wycieczki rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Rowerem ze Stronia Śląskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 2 km od Stronia Śląskiego, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Jawornik Wielki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,96 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 449 m

Suma podjazdów: 657 m

Suma zjazdów: 656 m

Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44

Dawno nie byłem na Jaworniku Wielkim , stoi tam niewielka wieża widokowa i kiedyś przyciągała trochę turystów . Ruszam więc w tamtą stronę . Do przełęczy Jaworowej dojeżdżam drogą asfaltową , można singlem . Od przełęczy zaczyna się droga szutrowa , trasa rowerowa przechodzi w szlak pieszy , który chyba jest tu rzadko uczęszczany. Pod samym szczytem dość strome podejście bo podjeździe raczej nie ma co marzyć . Na szczycie pustki , tablica informacyjna leży wywrócona . Wieża w dość dobrym stanie technicznym i widoczność przynajmniej w stronę Topoli i jeziora otmuchowskiego doskonała . Zjeżdżam w stronę przełęczy pod Trzeboniem i singlem wracam do przełęczy Jaworowej . Ta wersja dla roweru jest bardziej praktyczna . Na zjeździe fantastyczny widok na góry bardzkie

