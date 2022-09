Wycieczki rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 września?

Rozważasz wyprawę rowerową ze Stronia Śląskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Stronia Śląskiego warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Stronia Śląskiego We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Na zamek w Międzylesiu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 481 m

Suma podjazdów: 1 491 m

Suma zjazdów: 1 497 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego Dziś rowerowa wycieczka na trasie , której dawno już nie przejechałem . W Starym Mescie należy przejechać fragment drogi szutrami ponieważ kładziony jest nowy asfalt na trasie do Hanuszovic. Za Hanuszovicami zjeżdżam w stronę Jeraba . Trudny i długi podjazd , ale tu także niespodzianka położono nowy asfalt . Potem zjazd w stronę Bazyliki górującej nad Hanuszovicami . Dziś tu pustki . Następnie ruszam w stronę przejścia granicznego Boboszów . Zatrzymuje się Międzylesiu . Odwiedziłem zamek , który oferuje noclegi a także zamkową restauracje . Placek po węgiersku niestety mnie nie zachwycił ....może kiedyś tu jeszcze wdepnę .

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Kąty Bystrzyckie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 538 m

Suma zjazdów: 527 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego Człowiek sobie siedzi w domu zadowolony ,że już wszystkie krzyże pokutne na terenie powiatu kłodzkiego obskoczył :) a tu nagle pojawiają się dwa nowe i to całkiem blisko bo w Katach Bystrzyckich. No może nie takie nowe bo raczej średniowieczne , ale jednak . Nic prostszego , rower i w drogę . Pogoda taka sobie , wieje , czasem pokropi , ale widoki na jesienne góry , a i same krzyże godne uwagi.

Dziś typowo po asfalcie , w lasach kałuże wody i błoto , może lepiej niech trochę podmarznie .

🚲 Trasa rowerowa: Hraničky Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 448 m

Suma podjazdów: 772 m

Suma zjazdów: 767 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego Hranicky to wioska, której nie ma. A w 1921 roku mieszkało tu w 41 domach 192 mieszkańców. Dziś stoją tu ostatnie, niezamieszkałe zabudowania. Typowe dla tych terenów są przede wszystkim różne gatunki zbiorowisk łęgowych. Można się tu spotkać z ciekawymi roślinami i chronionymi zwierzętami. Jest to na przykład drobny ptaszek pokląskwa lub tajemniczy derkacz. Derkacza nie znalazłem, ale widoki są tu piękne, lubię tą drogę i pomimo trudów związanych z wjazdem warto to miejsce odwiedzić.

🚲 Trasa rowerowa: Jesienna czy może już zimowa przełęcz Dział . Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 453 m

Suma podjazdów: 518 m

Suma zjazdów: 515 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Stronia Śląskiego

Pogoda już raczej bardzo jesienna, szczyty gór pobielone, aż chce się zobaczyć to z bliska. Czas ruszyć rowerem. Najpierw dość męczący podjazd do Młynowca, potem chwila oddechu, ale i tak wiatr zimny i prosto w twarz. W lesie trochę cieplej, ale tam już biało i miejscami ślisko. Dodatkowo to pora polowań, panowie ze strzelbami, wypasione samochody terenowe... nie lubię. W części szczytowej temperatura - 3 i biało. W oddali słychać wystrzały... mam nadzieję, że to nie pora polowań na rowerzystów.

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA STRONIE ŚLĄSKIE 24,8 KM w wersji zimowej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,31 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 464 m

Suma podjazdów: 736 m

Suma zjazdów: 728 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Stronia Śląskiego

Łagodna zima trwa . Dziś na ulicach śniegu jakby mniej , ale miejscami dalej ślisko . Ruszam w kierunku Kletna , staram się trzymać bocznych dróg . Poruszam się ścieżkami rowerowymi , przez chwilę nawet pętlą Rudka . Zaśnieżoną drogą z Kletna docieram do bramki Pętla Stronie Śląskie . Trasa lekko przyprószona , ale jedzie się dobrze . Temperatura około minus 4 , ale nie ma wiatru . Niektóre stoki Czarnej Góry mocno naśnieżone, ale śnieg twardy , da się rower przeprowadzić. Dojeżdżam do Stronia lekko zmrożony .

