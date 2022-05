Wycieczki rowerowe do 2 km od Stronia Śląskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Stronia Śląskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 14 - 15 maja mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 2 km od Stronia Śląskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Stronia Śląskiego warto wybrać w weekend 14 - 15 maja.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Stronia Śląskiego

Dystans: 40,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 351 m

Suma zjazdów: 347 m Trasę dla rowerzystów ze Stronia Śląskiego poleca Januszek_44 Na północ od zabudowań wsi Trzebieszowice , przy polnej drodze wiodącej w stronę Skrzynki spod kapliczki pod wezwaniem św. Eustachego i św. Huberta, znajduje się niewielka polanka, otoczona gęstym szpalerem starych żywotników.

Stoi na niej barokowa rzeźba przedstawiająca świętego Jana Nepomucena. Figura pochodzi z 1803 roku i pozbawiona jest głowy' Sygnatura rzeźbiarza, pokazuje się, że był nim Heinrich Klar.

Jest to dawny cmentarz choleryczny, założony w latach 30. XIX wieku. Być może także wcześniej dokonywano tu pochówków osób zmarłych w wyniku chorób zakaźnych.

Miejsce swego spoczynku znaleźli tu mieszkańcy Trzebieszowic i okolicy, a grzebani byli najpewniej w zbiorowych mogiłach, po których nie zachowały się żadne namacalne ślady.

Tak czas i takie miejsce , tak ku pamięci .

🚲 Trasa rowerowa: Dwór w Idzikowie w remoncie . Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,46 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 535 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 845 m Trasę rowerową mieszkańcom Stronia Śląskiego poleca Januszek_44

Piękna słoneczna pogoda . Czas przyzwyczaić się do rowerowego siodełka . Wyruszam w kierunku Lądka Zdroju a potem Nowego Waliszowa . Dawno nie byłem w tym terenie . Z Nowego Waliszowa wybieram mało uczęszczaną trasę w kierunku Idzikowa . Cały czas towarzyszy mi piękny widok na Masyw Śnieżnika . Za Kamienna odbijam w kierunku Idzikowa , gdzie stoi stary zrujnowany dwór . Ku mojemu zaskoczeniu trwają tu intensywne prace remontowo - zabezpieczające . Kiedyś był tu tu zakład rolny ...a w przyszłości , czas pokaże

🚲 Trasa rowerowa: Na Borówkową Górę Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,25 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 792 m

Suma podjazdów: 15 366 m

Suma zjazdów: 15 277 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Stronia Śląskiego Malownicza trasa na Borówkową Górę, miejsce spotkań opozycji w latach 70 i 80. Zjazd do Javornika i powrót do domu przez Złoty Stok

Borówkowa to graniczny wierzchołek wznoszący się na wysokość 900 m npm. Jak łatwo się domyśleć, jej nazwa pochodzi od łanów czarnych jagód, które można zbierać tu latem. Góra znana była lądeckim kuracjuszom już w połowie XIX wieku. W 1870 roku uzdrowisko postawiło na jej szczycie drewnianą wieżę widokową, która wytrzymała z górą 20 lat. Postawienie kolejnej zainicjowała sekcja Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV) prężnie działająca w Lądku Zdroju – stanęła ona w 1890 roku. Źródła podają, że w 1900 roku dwie turystki z pobliskiego Javorníka spadły z wieży, gdy załamały się pod nimi drewniane stopnie. Przeżyły, ale lądecka sekcja GGV musiała wypłacić im wysokie odszkodowanie. Sama wieża zawaliła się jeszcze w tym samym roku.

Kolejna stanęła dopiero osiem lat później i dotrwała do 1926 roku. Potem były plany, aby postawić jeszcze jedna, lecz javornícka sekcja Morawsko-Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego poprzestała na postawieniu w tym miejscu schroniska. Otwarto je niezwykle uroczyście 29 maja 1930 roku. pierwszym dzierżawcą był emerytowany nauczyciel z Javorníka Rudolf Moche (1873-1965) bardzo znany w kręgach turystycznych. Częstym gościem schroniska był poeta Paul Keller (1873-1932). Siadał on zawsze w rogu sali jadalnej, który w 1932 r. nazwano jego imieniem. Stało się to na krótko przed śmiercią poety. Schronisko było czynne do 1941 r. Żywot budynku zakończył się po nieco ponad 20 latach – położenie na samej granicy w czasach zimnej wojny i wzajemnej nieufności państw, nie mogło skończyć się inaczej. Sam szczyt w latach 80-tych XX wieku odegrał wielką rolę w historii konspiracyjnych spotkań opozycji Polski i Czechosłowacji. W 2006 roku wybudowana została na wierzchołku kolejna wieża widokowa.

