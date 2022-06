Przegląd tygodnia z 5.06.2022 w Stroniu Śląskim. Najważniejsze wydarzenia od 29.05 do 4.06.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Stronie Śląskie, 5.06.2022. 29.05 - 4.06.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Rak trzustki to podstępna choroba, na którą co roku w Polsce umiera ponad 5 tys. osób. Niestety, często przebiega bezobjawowo, a szansa na 5-letnie przeżycie w momencie postawienia diagnozy wynosi tylko 10,8 proc. Obecnie nie ma odpowiednich testów przesiewowych, które pozwoliłyby oszacować ryzyko rozwoju tego nowotworu. Podpowiadamy, jakie dolegliwości mogą świadczyć o początkowym stadium raka trzustki.

Duka na stałe zagościła w sercach Polaków. Od lat co sezon dostarcza swoim fanom nowych kolekcji, które obejmują pięknie wykonane zastawy stołowe, modne tekstylia, unikatowe kubki, stylowe sztućce, a nawet meble i akcesoria ogrodowe oraz legowiska dla psów czy kotów. Duka to również cała masa akcesoriów kuchennych, których zadaniem jest nie tylko nienaganne działanie, ale również ozdoba kuchni, jadalni czy każdego innego wnętrza, w którym lubimy cieszyć się jedzeniem. Sprawdziliśmy, jakie są aktualne przeceny w sklepie Duka online. Wiele z nich to nie lada gratka dla prawdziwych łowców okazji.